https://ria.ru/20230705/donetsk-1882442849.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов
ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов
Ряд торговых павильонов получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр административного центра... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:45
2023-07-05T18:45
2023-07-05T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Ряд торговых павильонов получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Снова фашисты бьют по местам большого скопления мирных граждан. В результате обстрелов украинскими нелюдями микрорайона Тихий Петровского района поврежден ряд торговых павильонов. Осколками выбиты витрины, посечены кровли", - сообщил Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в результате обстрела Петровского района Донецка получил ранение мирный житель. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ при обстреле города повредили несколько торговых павильонов