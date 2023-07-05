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ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/donetsk-1882442849.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов
ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов
Ряд торговых павильонов получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр административного центра... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:45
2023-07-05T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Ряд торговых павильонов получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Снова фашисты бьют по местам большого скопления мирных граждан. В результате обстрелов украинскими нелюдями микрорайона Тихий Петровского района поврежден ряд торговых павильонов. Осколками выбиты витрины, посечены кровли", - сообщил Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в результате обстрела Петровского района Донецка получил ранение мирный житель. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ при обстреле Донецка повредили несколько торговых павильонов

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ при обстреле города повредили несколько торговых павильонов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из районов Донецка
Последствия обстрела в одном из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Ряд торговых павильонов получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"Снова фашисты бьют по местам большого скопления мирных граждан. В результате обстрелов украинскими нелюдями микрорайона Тихий Петровского района поврежден ряд торговых павильонов. Осколками выбиты витрины, посечены кровли", - сообщил Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в результате обстрела Петровского района Донецка получил ранение мирный житель.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2023
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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