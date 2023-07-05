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ВС России уничтожили до 290 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 05.07.2023 (обновлено: 14:21 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/donetsk-1882363997.html
ВС России уничтожили до 290 солдат ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 290 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.07.2023
ВС России уничтожили до 290 солдат ВСУ на Донецком направлении
Группировка Вооруженных сил РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак украинских военных, в результате чего Украина потеряла почти РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:16
2023-07-05T14:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак украинских военных, в результате чего Украина потеряла почти 300 военнослужащих, 16 единиц техники и полевой склад с боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Артемовска в ДНР нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ, а в районе Невельского в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны."Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожено до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
ВС России уничтожили до 290 солдат ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 290 солдат, три танка, БМП ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак украинских военных, в результате чего Украина потеряла почти 300 военнослужащих, 16 единиц техники и полевой склад с боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Артемовска в ДНР нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ, а в районе Невельского в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.
"Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожено до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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