https://ria.ru/20230705/donetsk-1882363997.html

ВС России уничтожили до 290 солдат ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 290 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.07.2023

ВС России уничтожили до 290 солдат ВСУ на Донецком направлении

Группировка Вооруженных сил РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак украинских военных, в результате чего Украина потеряла почти РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:16

2023-07-05T14:16

2023-07-05T14:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак украинских военных, в результате чего Украина потеряла почти 300 военнослужащих, 16 единиц техники и полевой склад с боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Артемовска в ДНР нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ, а в районе Невельского в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны."Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожено до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина