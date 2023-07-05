https://ria.ru/20230705/dollar-1882400074.html

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 05.07.2023

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года

Курс рубля продолжает падать, доллар уже выше 91 рубля – впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:59

2023-07-05T15:59

2023-07-05T16:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Курс рубля продолжает падать, доллар уже выше 91 рубля – впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.01 мск растет на 1,71 рубля - до 90,89 рубля и уже подскакивал до 91,07 рубля, курс юаня поднимается на 19 копеек - до 12,52 рубля, евро - на 1,84 рубля - до 99,09 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия