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Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года
Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 05.07.2023
Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года
Курс рубля продолжает падать, доллар уже выше 91 рубля – впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:59
2023-07-05T15:59
2023-07-05T16:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Курс рубля продолжает падать, доллар уже выше 91 рубля – впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.01 мск растет на 1,71 рубля - до 90,89 рубля и уже подскакивал до 91,07 рубля, курс юаня поднимается на 19 копеек - до 12,52 рубля, евро - на 1,84 рубля - до 99,09 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года