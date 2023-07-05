https://ria.ru/20230705/deti-1882468099.html
Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей
Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей - РИА Новости, 05.07.2023
Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей
Фактических оснований для решения внести РФ в ооновский список нарушителей прав детей нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя доклад... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:20
2023-07-05T21:20
2023-07-05T21:20
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_9c9c40464a668b64ac64e62d4756fd3c.jpg
ООН, 5 июл – РИА Новости. Фактических оснований для решения внести РФ в ооновский список нарушителей прав детей нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя доклад генсека организации. На прошлой неделе был опубликован доклад, в котором в том числе рассматривается ситуация с конфликтом на Украине. В документе упоминаются случаи гибели детей как от действий военных РФ, так и ВСУ. Тем не менее в список нарушителей включена лишь Россия. "Любой неангажированный эксперт мог бы подтвердить, что для решения генерального секретаря нет фактических оснований. Это видно из самого доклада, в котором нет конкретики. Эпизоды, предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Более того, наши вопросы на предоставление уточняющей информации не дали необходимых результатов". – сказал Небензя. Он подчеркнул, что боевые действия на Украине сопровождаются "оглушительным потоком дезинформации, получаемой от ангажированной, фактически подконтрольной киевскому режиму мониторинговой миссии ООН на Украине и непроверенных данных, которые ООН должна была бы тщательно верифицировать во взаимодействии с затронутыми сторонами". "В случае с Россией, однако, генеральный секретарь предпочел выстроить политическое решение. Мы уже не раз наблюдали аналогичное подыгрывание западным странам с его стороны", - заключил он. Как указал постпред, если генеральный секретарь ООН хотя бы частично отразил в докладе преступления киевского режима, то западные страны Совбеза ООН в целом исходят из того, что их нет. "Причина очевидна: важно покрыть преступления Киева, в которых эти страны сами замешаны. Ведь гибель детей, разрушения школ и госпиталей в российских регионах является в том числе результатом применения западного оружия, поставленного Киеву и привлечения обученного иностранного персонала", - заявил Небензя. "Страусиная политика в отношении преступлений киевского режима против детей подразумевает и демонизацию образа России и ее армии. Именно эта логика лежит в основе скандального решения генерального секретаря включить вооруженные силы России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей", - заключил он.
https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html
https://ria.ru/20230630/deti-1881444970.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей
Небензя не увидел оснований для внесения России в список ООН по нарушителям прав детей
ООН, 5 июл – РИА Новости. Фактических оснований для решения внести РФ в ооновский список нарушителей прав детей нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя доклад генсека организации.
На прошлой неделе был опубликован доклад, в котором в том числе рассматривается ситуация с конфликтом на Украине
. В документе упоминаются случаи гибели детей как от действий военных РФ, так и ВСУ
. Тем не менее в список нарушителей включена лишь Россия.
Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины
"Любой неангажированный эксперт мог бы подтвердить, что для решения генерального секретаря нет фактических оснований. Это видно из самого доклада, в котором нет конкретики. Эпизоды, предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Более того, наши вопросы на предоставление уточняющей информации не дали необходимых результатов". – сказал Небензя.
Он подчеркнул, что боевые действия на Украине сопровождаются "оглушительным потоком дезинформации, получаемой от ангажированной, фактически подконтрольной киевскому режиму мониторинговой миссии ООН на Украине и непроверенных данных, которые ООН должна была бы тщательно верифицировать во взаимодействии с затронутыми сторонами". "В случае с Россией, однако, генеральный секретарь предпочел выстроить политическое решение. Мы уже не раз наблюдали аналогичное подыгрывание западным странам с его стороны", - заключил он.
Как указал постпред, если генеральный секретарь ООН хотя бы частично отразил в докладе преступления киевского режима, то западные страны Совбеза ООН в целом исходят из того, что их нет.
«
"Причина очевидна: важно покрыть преступления Киева
, в которых эти страны сами замешаны. Ведь гибель детей, разрушения школ и госпиталей в российских регионах является в том числе результатом применения западного оружия, поставленного Киеву и привлечения обученного иностранного персонала", - заявил Небензя.
"Страусиная политика в отношении преступлений киевского режима против детей подразумевает и демонизацию образа России и ее армии. Именно эта логика лежит в основе скандального решения генерального секретаря включить вооруженные силы России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей", - заключил он.
Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров