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Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей - РИА Новости, 05.07.2023
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21:20 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/deti-1882468099.html
Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей
Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей - РИА Новости, 05.07.2023
Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей
Фактических оснований для решения внести РФ в ооновский список нарушителей прав детей нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя доклад... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:20
2023-07-05T21:20
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 5 июл – РИА Новости. Фактических оснований для решения внести РФ в ооновский список нарушителей прав детей нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя доклад генсека организации. На прошлой неделе был опубликован доклад, в котором в том числе рассматривается ситуация с конфликтом на Украине. В документе упоминаются случаи гибели детей как от действий военных РФ, так и ВСУ. Тем не менее в список нарушителей включена лишь Россия. "Любой неангажированный эксперт мог бы подтвердить, что для решения генерального секретаря нет фактических оснований. Это видно из самого доклада, в котором нет конкретики. Эпизоды, предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Более того, наши вопросы на предоставление уточняющей информации не дали необходимых результатов". – сказал Небензя. Он подчеркнул, что боевые действия на Украине сопровождаются "оглушительным потоком дезинформации, получаемой от ангажированной, фактически подконтрольной киевскому режиму мониторинговой миссии ООН на Украине и непроверенных данных, которые ООН должна была бы тщательно верифицировать во взаимодействии с затронутыми сторонами". "В случае с Россией, однако, генеральный секретарь предпочел выстроить политическое решение. Мы уже не раз наблюдали аналогичное подыгрывание западным странам с его стороны", - заключил он. Как указал постпред, если генеральный секретарь ООН хотя бы частично отразил в докладе преступления киевского режима, то западные страны Совбеза ООН в целом исходят из того, что их нет. "Причина очевидна: важно покрыть преступления Киева, в которых эти страны сами замешаны. Ведь гибель детей, разрушения школ и госпиталей в российских регионах является в том числе результатом применения западного оружия, поставленного Киеву и привлечения обученного иностранного персонала", - заявил Небензя. "Страусиная политика в отношении преступлений киевского режима против детей подразумевает и демонизацию образа России и ее армии. Именно эта логика лежит в основе скандального решения генерального секретаря включить вооруженные силы России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей", - заключил он.
https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html
https://ria.ru/20230630/deti-1881444970.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя раскритиковал внесение России в список нарушителей прав детей

Небензя не увидел оснований для внесения России в список ООН по нарушителям прав детей

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 5 июл – РИА Новости. Фактических оснований для решения внести РФ в ооновский список нарушителей прав детей нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя доклад генсека организации.
На прошлой неделе был опубликован доклад, в котором в том числе рассматривается ситуация с конфликтом на Украине. В документе упоминаются случаи гибели детей как от действий военных РФ, так и ВСУ. Тем не менее в список нарушителей включена лишь Россия.
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"Любой неангажированный эксперт мог бы подтвердить, что для решения генерального секретаря нет фактических оснований. Это видно из самого доклада, в котором нет конкретики. Эпизоды, предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Более того, наши вопросы на предоставление уточняющей информации не дали необходимых результатов". – сказал Небензя.
Он подчеркнул, что боевые действия на Украине сопровождаются "оглушительным потоком дезинформации, получаемой от ангажированной, фактически подконтрольной киевскому режиму мониторинговой миссии ООН на Украине и непроверенных данных, которые ООН должна была бы тщательно верифицировать во взаимодействии с затронутыми сторонами". "В случае с Россией, однако, генеральный секретарь предпочел выстроить политическое решение. Мы уже не раз наблюдали аналогичное подыгрывание западным странам с его стороны", - заключил он.
Как указал постпред, если генеральный секретарь ООН хотя бы частично отразил в докладе преступления киевского режима, то западные страны Совбеза ООН в целом исходят из того, что их нет.
«
"Причина очевидна: важно покрыть преступления Киева, в которых эти страны сами замешаны. Ведь гибель детей, разрушения школ и госпиталей в российских регионах является в том числе результатом применения западного оружия, поставленного Киеву и привлечения обученного иностранного персонала", - заявил Небензя.
"Страусиная политика в отношении преступлений киевского режима против детей подразумевает и демонизацию образа России и ее армии. Именно эта логика лежит в основе скандального решения генерального секретаря включить вооруженные силы России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей", - заключил он.
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В миреРоссияУкраинаВасилий НебензяООНВооруженные силы Украины
 
 
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