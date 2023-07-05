https://ria.ru/20230705/deti-1882457955.html

СК: жители Ростовской области, продававшие детей, пойдут под суд

СК: жители Ростовской области, продававшие детей, пойдут под суд - РИА Новости, 05.07.2023

СК: жители Ростовской области, продававшие детей, пойдут под суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Шахты в Ростовской области и жителя Воронежской области, которых обвиняют в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:58

2023-07-05T19:58

2023-07-05T19:58

происшествия

жилье

ростовская область

россия

шахты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Шахты в Ростовской области и жителя Воронежской области, которых обвиняют в похищении детей и их продаже, сообщили в региональном СУСК РФ. "Следственными органами СУСК России по Ростовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей города Шахты Ростовской области в похищении детей и их продаже", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2021 году двое жителей города Шахты и житель Воронежской области разработали план по похищению детей у многодетных женщин, находящихся в трудном материальном положении, и их последующей продажи. Обвиняемые убеждали женщин передать детей якобы сотрудникам органов опеки из-за ненадлежащих условий содержания детей. Затем они заставляли их подписывать документы, придававшие законность своей преступной деятельности. При этом потерпевшие соглашались отдавать своих детей преступникам, потому что были лично знакомы с одной из обвиняемых. Таким образом, злоумышленники похитили 10-месячного ребенка у жительницы поселка Углеродский Красносулинского района и двух мальчиков 3 и 7 лет у жительницы поселка Тополевый этого же района. "Впоследствии дети были проданы в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. В ходе расследования уголовного дела следователями было установлено местонахождение похищенных злоумышленниками детей, они возращены родителям", - уточнили в СУСК РФ по региону. Злоумышленникам инкриминируют похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ), а также куплю-продажу человека, совершенную в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (пункты "б", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ). Трое покупателей детей также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ. Уголовное дело в отношении жителя Воронежской области выделено в отдельное производство: он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Четверо обвиняемых заключены под стражу, один обвиняемый помещен под домашний арест в связи с имеющимся хроническим заболеванием. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230705/deti-1882456071.html

https://ria.ru/20230601/sbu-1875474678.html

https://ria.ru/20230602/izdevatelstva-1875685729.html

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происшествия, жилье, ростовская область, россия, шахты