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Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей" - РИА Новости, 05.07.2023
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19:46 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/deti-1882456071.html
Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей"
Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей" - РИА Новости, 05.07.2023
Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей"
Генсек ООН Антониу Гутерреш принял политическое решение, включив в своем докладе Россию в список "нарушителей прав детей", и не внеся в него Киев, заявил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:46
2023-07-05T19:46
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
международный уголовный суд
антониу гутерреш
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ООН, 5 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш принял политическое решение, включив в своем докладе Россию в список "нарушителей прав детей", и не внеся в него Киев, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя."Что касается ситуации на Украине, то тема защиты детей, к сожалению, была цинично избрана для грязной информационной кампании с тем, чтобы оклеветать нашу страну. Эта кампания была развязана в западных СМИ. Свой вклад в ее продвижение внес так называемый МУС. Теперь, к нашему недоумению, свою лепту в эту кампанию решил внести и генсек ООН", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН.Как отметил Небензя, генсек решил не включать ВСУ в список нарушителей. "Возникает вопрос: почему? Дети Донбасса, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей не нуждаются в защите? Или их жизнь имеет другую ценность? Ответ очевиден: гибель детей в этих регионах России не вписывается в нарисованную западными СМИ картину об Украине как о флагмане демократии. Значит, все подобные факты удобнее было замалчивать", - подчеркнул российский постпред.По его словам, очевидно, что генсек ООН принял политическое решение. "Нельзя не признать: для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел", - указал Небензя.
https://ria.ru/20230630/deti-1881444970.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, международный уголовный суд, антониу гутерреш
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, Международный уголовный суд, Антониу Гутерреш
Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей"

Небензя считает, что Гутеррешу не хватило мужества отнести Киев к нарушителям прав детей

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 5 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш принял политическое решение, включив в своем докладе Россию в список "нарушителей прав детей", и не внеся в него Киев, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
«
"Что касается ситуации на Украине, то тема защиты детей, к сожалению, была цинично избрана для грязной информационной кампании с тем, чтобы оклеветать нашу страну. Эта кампания была развязана в западных СМИ. Свой вклад в ее продвижение внес так называемый МУС. Теперь, к нашему недоумению, свою лепту в эту кампанию решил внести и генсек ООН", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН.
Как отметил Небензя, генсек решил не включать ВСУ в список нарушителей. "Возникает вопрос: почему? Дети Донбасса, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей не нуждаются в защите? Или их жизнь имеет другую ценность? Ответ очевиден: гибель детей в этих регионах России не вписывается в нарисованную западными СМИ картину об Украине как о флагмане демократии. Значит, все подобные факты удобнее было замалчивать", - подчеркнул российский постпред.
По его словам, очевидно, что генсек ООН принял политическое решение. "Нельзя не признать: для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел", - указал Небензя.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров
30 июня, 13:56
 
В миреРоссияУкраинаВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныМеждународный уголовный судАнтониу Гутерреш
 
 
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