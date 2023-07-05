Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей"
Небензя считает, что Гутеррешу не хватило мужества отнести Киев к нарушителям прав детей
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш принял политическое решение, включив в своем докладе Россию в список "нарушителей прав детей", и не внеся в него Киев, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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"Что касается ситуации на Украине, то тема защиты детей, к сожалению, была цинично избрана для грязной информационной кампании с тем, чтобы оклеветать нашу страну. Эта кампания была развязана в западных СМИ. Свой вклад в ее продвижение внес так называемый МУС. Теперь, к нашему недоумению, свою лепту в эту кампанию решил внести и генсек ООН", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН.
Как отметил Небензя, генсек решил не включать ВСУ в список нарушителей. "Возникает вопрос: почему? Дети Донбасса, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей не нуждаются в защите? Или их жизнь имеет другую ценность? Ответ очевиден: гибель детей в этих регионах России не вписывается в нарисованную западными СМИ картину об Украине как о флагмане демократии. Значит, все подобные факты удобнее было замалчивать", - подчеркнул российский постпред.
По его словам, очевидно, что генсек ООН принял политическое решение. "Нельзя не признать: для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел", - указал Небензя.