https://ria.ru/20230705/deti-1882456071.html

Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей"

Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей" - РИА Новости, 05.07.2023

Небензя раскритиковал доклад генсека ООН по "нарушителям прав детей"

Генсек ООН Антониу Гутерреш принял политическое решение, включив в своем докладе Россию в список "нарушителей прав детей", и не внеся в него Киев, заявил... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:46

2023-07-05T19:46

2023-07-05T19:46

в мире

россия

украина

василий небензя

оон

вооруженные силы украины

международный уголовный суд

антониу гутерреш

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ООН, 5 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш принял политическое решение, включив в своем докладе Россию в список "нарушителей прав детей", и не внеся в него Киев, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя."Что касается ситуации на Украине, то тема защиты детей, к сожалению, была цинично избрана для грязной информационной кампании с тем, чтобы оклеветать нашу страну. Эта кампания была развязана в западных СМИ. Свой вклад в ее продвижение внес так называемый МУС. Теперь, к нашему недоумению, свою лепту в эту кампанию решил внести и генсек ООН", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН.Как отметил Небензя, генсек решил не включать ВСУ в список нарушителей. "Возникает вопрос: почему? Дети Донбасса, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей не нуждаются в защите? Или их жизнь имеет другую ценность? Ответ очевиден: гибель детей в этих регионах России не вписывается в нарисованную западными СМИ картину об Украине как о флагмане демократии. Значит, все подобные факты удобнее было замалчивать", - подчеркнул российский постпред.По его словам, очевидно, что генсек ООН принял политическое решение. "Нельзя не признать: для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел", - указал Небензя.

https://ria.ru/20230630/deti-1881444970.html

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в мире, россия, украина, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, международный уголовный суд, антониу гутерреш