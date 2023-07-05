https://ria.ru/20230705/bolnitsa-1882266683.html

Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке

Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке - РИА Новости, 05.07.2023

Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке

Удар ВСУ по больнице в Макеевке был нанесен специально, для этого могла использоваться РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:10

2023-07-05T00:10

2023-07-05T00:10

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

в мире

владислав бердичевский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Удар ВСУ по больнице в Макеевке был нанесен специально, для этого могла использоваться РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. "Пока я вижу, что прилет по Макеевке по больнице. Повреждено два отделения больницы, разбиты стекла, скорее всего, много раненых. Это очередное военное преступление. Я так понимаю, что прилетел, скорее всего, HIMARS. Лично я видел из окна, как сбили две ракеты, сработало ПВО. Еще две ракеты, получается, попали по больнице. Очевидно, удар был нанесен специально, потому что HIMARS - высокоточное оружие", - заявил он. По его словам, тактика ударов по гражданским объектам используется ВСУ для того, чтобы деморализовать население Донбасса. "Бьют уже нас так 9 лет. Обстрелы ведут в надежде, что будет паника, срочная эвакуация, еще что-то. Вот такой вот способ деморализовать людей", - заключил депутат.

https://ria.ru/20230704/rebenok-1882238299.html

макеевка

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макеевка, донецкая народная республика, донбасс, в мире, владислав бердичевский, вооруженные силы украины