https://ria.ru/20230705/bolnitsa-1882266683.html
Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке
Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке - РИА Новости, 05.07.2023
Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке
Удар ВСУ по больнице в Макеевке был нанесен специально, для этого могла использоваться РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:10
2023-07-05T00:10
2023-07-05T00:10
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
в мире
владислав бердичевский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Удар ВСУ по больнице в Макеевке был нанесен специально, для этого могла использоваться РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. "Пока я вижу, что прилет по Макеевке по больнице. Повреждено два отделения больницы, разбиты стекла, скорее всего, много раненых. Это очередное военное преступление. Я так понимаю, что прилетел, скорее всего, HIMARS. Лично я видел из окна, как сбили две ракеты, сработало ПВО. Еще две ракеты, получается, попали по больнице. Очевидно, удар был нанесен специально, потому что HIMARS - высокоточное оружие", - заявил он. По его словам, тактика ударов по гражданским объектам используется ВСУ для того, чтобы деморализовать население Донбасса. "Бьют уже нас так 9 лет. Обстрелы ведут в надежде, что будет паника, срочная эвакуация, еще что-то. Вот такой вот способ деморализовать людей", - заключил депутат.
https://ria.ru/20230704/rebenok-1882238299.html
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, донбасс, в мире, владислав бердичевский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, В мире, Владислав Бердичевский, Вооруженные силы Украины
Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке
Депутат народного совета ДНР Бердичевский: ВСУ специально ударили по больнице в Макеевке