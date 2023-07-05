https://ria.ru/20230705/bokser-1882280762.html

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена" - РИА Новости, 05.07.2023

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"

Российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, передает корреспондент РИА новости, общавшийся с пленным. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T06:16

2023-07-05T06:16

2023-07-05T07:26

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 5 июл – РИА Новости. Российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, передает корреспондент РИА новости, общавшийся с пленным. "До службы я занимался профессионально боксом – 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта. Также параллельно занимался кикбоксингом, в промежутках между боями по боксу. Там я призер чемпионата мира по разделу фулл-контакт", – рассказал Приходько РИА Новости. Он уточнил, что пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. Кроме того, по его словам, чтобы сделать себе карьеру или устроиться на хорошую работу, на Украине необходимо обязательно предоставить военный билет. По словам боксера, в плен он попал на артемовском направлении, когда пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр. "Из Часова Яра мы пересели на БМП-1 – 4 машины – и приехали непосредственно на позиции Вооруженных сил России. Мы высадились, и в первые минуты высадки убили моего командира отделения, и мы начали откат, ушли в сторону от позиций, так как открытая местность. Мы просидели в кустах ночь, и по итогу ранили нашего медика боевого. Просидели ночь под обстрелами, под перестрелками и в следующее утро мы выдвинулись к эвакуационной группе", – рассказал пленный. Он уточнил, что заблудившись, боевики "Кракена" вышли вновь на позиции российских бойцов. "Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму. По итогу я знаю, что у нас трое – 200 (убитые – ред.) на том месте, где меня взяли в плен, один – 300-й (раненый – ред.), но он вышел. Где остальные пацаны, я не в курсе", - рассказал пленный. Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики запрещенной в России террористической организации "Азов"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, а также офицеры ГУР. Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные. Командир "Кракена" Сергей Величко объявлен российским МВД в розыск по обвинению в пытках российских военнопленных. Как сообщали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230628/elenovka-1880962000.html

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бмп-1, украина, россия, луганская народная республика