https://ria.ru/20230705/blm-1882279001.html

Активист объяснил, зачем Байден поддерживал движение BLM

Активист объяснил, зачем Байден поддерживал движение BLM - РИА Новости, 05.07.2023

Активист объяснил, зачем Байден поддерживал движение BLM

Джо Байден и Камилла Харрис использовали ситуацию вокруг BLM в предвыборной борьбе на прошлых выборах президента США, но заняв посты тут же забыли о своих... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:38

2023-07-05T05:38

2023-07-05T05:38

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Джо Байден и Камилла Харрис использовали ситуацию вокруг BLM в предвыборной борьбе на прошлых выборах президента США, но заняв посты тут же забыли о своих афроамериканских сторонниках, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. "Когда Байден вставал на одно колено, говорил о поддержке афроамериканцев, это была лишь убогая пародия на политическую активность. Сегодня он про афроамериканцев не вспоминает. Ни в своих речах, ни в своей деятельности этой темы вообще не касается", - сказал активист. По его словам, ситуация с правами афроамериканского населения США при Байдене не улучшилась, а даже стала хуже. "Более того, сажают лидеров мнений, признают их иноагентами, разгоняют митинги", - сказал Ионов. Он рассказал, что в отношении правозащитников и несогласных активистов властями США по политическим мотивам ведется полицейское репрессивное преследование. Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы. В январе соучредитель движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла, комментируя случаи гибели американцев от рук офицеров полиции, заявил РИА Новости, что США все сильнее превращаются в полицейское государство, в котором правоохранительные органы потребляют все больше государственного финансирования. Как утверждает американский минюст, россиянин Александр Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалисткое движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", заявил минюст. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в компаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщил минюст. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230705/ssha-1882274542.html

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сша, санкт-петербург, джо байден, фсб, в мире