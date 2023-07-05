https://ria.ru/20230705/bezrabotitsa-1882469864.html
На Кубани зарегистрирован минимальный за 7 лет уровень безработицы
На Кубани зарегистрирован минимальный за 7 лет уровень безработицы - РИА Новости, 05.07.2023
На Кубани зарегистрирован минимальный за 7 лет уровень безработицы
Минимальный за последние семь лет уровень безработицы зафиксирован на Кубани, от численности трудящихся показатель составил 2,2%, сообщил журналистам губернатор РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:40
2023-07-05T21:40
2023-07-05T21:40
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
безработица
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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Минимальный за последние семь лет уровень безработицы зафиксирован на Кубани, от численности трудящихся показатель составил 2,2%, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Для успешного развития экономики ситуация на рынке труда должна быть стабильной и прогнозируемой. Большую роль в этом играют центры занятости населения, где людям помогают трудоустроиться, пройти переобучение, начать собственное дело. Ежегодно каждый седьмой житель края из десяти обратившихся находит работу. В прошлом году трудоустроили 78,5 тысячи человек. В текущем - зафиксировали минимальный за последние 7 лет уровень безработицы - 2,2 процента от численности работающих", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что за прошлый год почти шесть тысяч безработных прошли обучение, 29 тысяч подростков трудились в свободное от учебы время. Жители региона также получили более 330 тысяч услуг и консультаций службы занятости. По словам Кондратьева, в крае финансирование госпрограммы "Содействие занятости населения" выросло в 1,7 раза – до 2,4 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. В её рамках специалисты помогают в поиске работы, проводят профориентацию, реализовывают дополнительное профессиональное образование и предоставляют временное трудоустройство. В этом году за счет краевого бюджета в регионе будет обновлено еще пять центров занятости: в городе Армавире, Ленинградском, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах, по данным пресс-службы.
https://ria.ru/20230628/samozanyatye-1880893295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, безработица
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Безработица
КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Минимальный за последние семь лет уровень безработицы зафиксирован на Кубани, от численности трудящихся показатель составил 2,2%, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Для успешного развития экономики ситуация на рынке труда должна быть стабильной и прогнозируемой. Большую роль в этом играют центры занятости населения, где людям помогают трудоустроиться, пройти переобучение, начать собственное дело. Ежегодно каждый седьмой житель края из десяти обратившихся находит работу. В прошлом году трудоустроили 78,5 тысячи человек. В текущем - зафиксировали минимальный за последние 7 лет уровень безработицы - 2,2 процента от численности работающих", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что за прошлый год почти шесть тысяч безработных прошли обучение, 29 тысяч подростков трудились в свободное от учебы время. Жители региона также получили более 330 тысяч услуг и консультаций службы занятости.
По словам Кондратьева, в крае финансирование госпрограммы "Содействие занятости населения" выросло в 1,7 раза – до 2,4 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. В её рамках специалисты помогают в поиске работы, проводят профориентацию, реализовывают дополнительное профессиональное образование и предоставляют временное трудоустройство.
В этом году за счет краевого бюджета в регионе будет обновлено еще пять центров занятости: в городе Армавире
, Ленинградском, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах
, по данным пресс-службы.
На Кубани число самозанятых жителей увеличилось на треть с начала 2023 года