https://ria.ru/20230705/bezrabotitsa-1882469864.html

На Кубани зарегистрирован минимальный за 7 лет уровень безработицы

На Кубани зарегистрирован минимальный за 7 лет уровень безработицы - РИА Новости, 05.07.2023

На Кубани зарегистрирован минимальный за 7 лет уровень безработицы

Минимальный за последние семь лет уровень безработицы зафиксирован на Кубани, от численности трудящихся показатель составил 2,2%, сообщил журналистам губернатор РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:40

2023-07-05T21:40

2023-07-05T21:40

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

безработица

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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Минимальный за последние семь лет уровень безработицы зафиксирован на Кубани, от численности трудящихся показатель составил 2,2%, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Для успешного развития экономики ситуация на рынке труда должна быть стабильной и прогнозируемой. Большую роль в этом играют центры занятости населения, где людям помогают трудоустроиться, пройти переобучение, начать собственное дело. Ежегодно каждый седьмой житель края из десяти обратившихся находит работу. В прошлом году трудоустроили 78,5 тысячи человек. В текущем - зафиксировали минимальный за последние 7 лет уровень безработицы - 2,2 процента от численности работающих", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что за прошлый год почти шесть тысяч безработных прошли обучение, 29 тысяч подростков трудились в свободное от учебы время. Жители региона также получили более 330 тысяч услуг и консультаций службы занятости. По словам Кондратьева, в крае финансирование госпрограммы "Содействие занятости населения" выросло в 1,7 раза – до 2,4 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. В её рамках специалисты помогают в поиске работы, проводят профориентацию, реализовывают дополнительное профессиональное образование и предоставляют временное трудоустройство. В этом году за счет краевого бюджета в регионе будет обновлено еще пять центров занятости: в городе Армавире, Ленинградском, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах, по данным пресс-службы.

https://ria.ru/20230628/samozanyatye-1880893295.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вениамин кондратьев, краснодарский край, безработица