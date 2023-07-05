https://ria.ru/20230705/bezrabotitsa-1882269017.html
Мишустин: уровень безработицы в России составляет 3,1-3,2 процента
Мишустин: уровень безработицы в России составляет 3,1-3,2 процента - РИА Новости, 05.07.2023
Мишустин: уровень безработицы в России составляет 3,1-3,2 процента
Уровень безработицы составляет 3,1-3,2%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:03
2023-07-05T01:03
2023-07-05T01:03
михаил мишустин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уровень безработицы составляет 3,1-3,2%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ну, и рынок труда. Здесь вы хорошо знаете ситуацию. Историческая, скажем так, исторический уровень безработицы 3,1-3,2%", - сказал он. Он напомнил, что был проведен целый ряд совещаний о том, чтобы крайне аккуратно настроить систему на переподготовку кадров. "Когда уходили компании, были, скажем так, угрозы, связанные с увольнением людей, мы сделали очень большое количество программ, о которых вы знаете, для переобучения", - отметил глава правительства.
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михаил мишустин, россия, владимир путин
Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин
Мишустин: уровень безработицы в России составляет 3,1-3,2 процента
Премьер-министр России Мишустин: уровень безработицы в стране составляет 3,1-3,2 процента
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уровень безработицы составляет 3,1-3,2%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Ну, и рынок труда. Здесь вы хорошо знаете ситуацию. Историческая, скажем так, исторический уровень безработицы 3,1-3,2%", - сказал он.
Он напомнил, что был проведен целый ряд совещаний о том, чтобы крайне аккуратно настроить систему на переподготовку кадров.
"Когда уходили компании, были, скажем так, угрозы, связанные с увольнением людей, мы сделали очень большое количество программ, о которых вы знаете, для переобучения", - отметил глава правительства.
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