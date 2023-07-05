https://ria.ru/20230705/berdyansk-1882412200.html

В Бердянске прогремела серия взрывов

В Бердянске прогремела серия взрывов - РИА Новости, 05.07.2023

В Бердянске прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области в среду: украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:45

2023-07-05T16:45

2023-07-05T17:28

специальная военная операция на украине

бердянск

вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области в среду: украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО, сообщает администрация города в Telegram-канале."Около 16.30 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу", - говорится в сообщении.По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО."Их [противоракет] взрывы в небе могли наблюдать бердянцы. Информация уточняется", - подчеркнули в администрации.

https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html

бердянск

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бердянск, вооруженные силы украины, запорожская область