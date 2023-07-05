https://ria.ru/20230705/berdyansk-1882412200.html
В Бердянске прогремела серия взрывов
В Бердянске прогремела серия взрывов - РИА Новости, 05.07.2023
В Бердянске прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области в среду: украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:45
2023-07-05T16:45
2023-07-05T17:28
специальная военная операция на украине
бердянск
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области в среду: украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО, сообщает администрация города в Telegram-канале."Около 16.30 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу", - говорится в сообщении.По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО."Их [противоракет] взрывы в небе могли наблюдать бердянцы. Информация уточняется", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
В Бердянске прогремела серия взрывов
В Бердянске сработала ПВО и прогремела серия взрывов при попытке ВСУ ударить по городу