https://ria.ru/20230705/bayden-1882276395.html

"Это же ребенок": австралийскую журналистку шокировал поступок Байдена

"Это же ребенок": австралийскую журналистку шокировал поступок Байдена - РИА Новости, 05.07.2023

"Это же ребенок": австралийскую журналистку шокировал поступок Байдена

Демонстративное игнорирование существования собственной внучки говорит о жестокости президента США Джо Байдена, заявила журналистка Sky News Australia Рита... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T04:12

2023-07-05T04:12

2023-07-05T04:12

в мире

сша

хантер байден

джо байден

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Демонстративное игнорирование существования собственной внучки говорит о жестокости президента США Джо Байдена, заявила журналистка Sky News Australia Рита Панахи.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о том, что помощников Байдена инструктировали говорить публично только о шести его внуках без учета четырехлетней внебрачной дочки Хантера Байдена."Я считаю, что это очень жестоко. Это ведь невинный маленький ребенок, чьи бабушка и дедушка просто игнорируют его существование", — заявила Панахи.По мнению журналистки, обсуждение внуков президента США не является запретной темой, учитывая, что Байден сам неоднократно рассказывал о них. Однако, по мнению ведущей, демонстративное игнорирование существования маленькой девочки говорит о жестокости президента США."Это действительно говорит о характере этих людей <…>. Даже если твой сын – отец-бездельник, это не должно мешать дедушке быть вовлеченным в жизнь внучки", — заявила Панахи.В мае в суде американского штата Арканзас началось слушание, в ходе которого Хантер Байден просил снизить алименты в пользу его четырехлетнего ребенка от внебрачной связи с местной жительницей. Что касается отношения президента США Джо Байдена к этому делу, то, по данным Fox News, глава государства отказывался признавать себя дедушкой Нейви.

https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html

https://ria.ru/20230704/bayden-1882219096.html

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в мире, сша, хантер байден, джо байден