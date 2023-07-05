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"Это же ребенок": австралийскую журналистку шокировал поступок Байдена - РИА Новости, 05.07.2023
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04:12 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/bayden-1882276395.html
"Это же ребенок": австралийскую журналистку шокировал поступок Байдена
"Это же ребенок": австралийскую журналистку шокировал поступок Байдена - РИА Новости, 05.07.2023
"Это же ребенок": австралийскую журналистку шокировал поступок Байдена
Демонстративное игнорирование существования собственной внучки говорит о жестокости президента США Джо Байдена, заявила журналистка Sky News Australia Рита... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T04:12
2023-07-05T04:12
в мире
сша
хантер байден
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Демонстративное игнорирование существования собственной внучки говорит о жестокости президента США Джо Байдена, заявила журналистка Sky News Australia Рита Панахи.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о том, что помощников Байдена инструктировали говорить публично только о шести его внуках без учета четырехлетней внебрачной дочки Хантера Байдена."Я считаю, что это очень жестоко. Это ведь невинный маленький ребенок, чьи бабушка и дедушка просто игнорируют его существование", — заявила Панахи.По мнению журналистки, обсуждение внуков президента США не является запретной темой, учитывая, что Байден сам неоднократно рассказывал о них. Однако, по мнению ведущей, демонстративное игнорирование существования маленькой девочки говорит о жестокости президента США."Это действительно говорит о характере этих людей &lt;…&gt;. Даже если твой сын – отец-бездельник, это не должно мешать дедушке быть вовлеченным в жизнь внучки", — заявила Панахи.В мае в суде американского штата Арканзас началось слушание, в ходе которого Хантер Байден просил снизить алименты в пользу его четырехлетнего ребенка от внебрачной связи с местной жительницей. Что касается отношения президента США Джо Байдена к этому делу, то, по данным Fox News, глава государства отказывался признавать себя дедушкой Нейви.
https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html
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в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
"Это же ребенок": австралийскую журналистку шокировал поступок Байдена

Ведущая Sky News осудила игнорирование Байденом собственной внучки

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© POOL
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Демонстративное игнорирование существования собственной внучки говорит о жестокости президента США Джо Байдена, заявила журналистка Sky News Australia Рита Панахи.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о том, что помощников Байдена инструктировали говорить публично только о шести его внуках без учета четырехлетней внебрачной дочки Хантера Байдена.
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"Я считаю, что это очень жестоко. Это ведь невинный маленький ребенок, чьи бабушка и дедушка просто игнорируют его существование", — заявила Панахи.
По мнению журналистки, обсуждение внуков президента США не является запретной темой, учитывая, что Байден сам неоднократно рассказывал о них. Однако, по мнению ведущей, демонстративное игнорирование существования маленькой девочки говорит о жестокости президента США.
«
"Это действительно говорит о характере этих людей <…>. Даже если твой сын – отец-бездельник, это не должно мешать дедушке быть вовлеченным в жизнь внучки", — заявила Панахи.
В мае в суде американского штата Арканзас началось слушание, в ходе которого Хантер Байден просил снизить алименты в пользу его четырехлетнего ребенка от внебрачной связи с местной жительницей. Что касается отношения президента США Джо Байдена к этому делу, то, по данным Fox News, глава государства отказывался признавать себя дедушкой Нейви.
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