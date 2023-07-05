https://ria.ru/20230705/batarei-1882408912.html

Боливия намерена экспортировать литиевые батареи

Боливия намерена экспортировать литиевые батареи - РИА Новости, 05.07.2023

Боливия намерена экспортировать литиевые батареи

Боливия намерена с 2025 года выйти на международный рынок с литиевыми батареями, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:37

2023-07-05T16:37

2023-07-05T16:37

в мире

боливия

луис арсе

экономика

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ПУЭРТО-ИГУАСУ (АРГЕНТИНА), 5 июл – РИА Новости. Боливия намерена с 2025 года выйти на международный рынок с литиевыми батареями, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе. "Мы будем добывать литий для батарей и будем участвовать в торговле батареями на мировом уровне вместе с компаниями, с которыми мы подписали соглашения. Боливия начиная с 2025 года, согласно нашим расчетам, будет экспортировать и будет получать большие доходы от торговли литиевыми батареями", - отметил он. Боливийский президент подчеркнул, что страна сделала ставку на индустриализацию, поэтому с 2025 года будет иметь широкий набор продуктов, которые она сможет предложить миру. Помимо лития и традиционного газа это сталь и цинк. Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, к 2027 году, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20230705/boliviya-1882400793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, боливия, луис арсе, экономика