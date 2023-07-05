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Боливия намерена экспортировать литиевые батареи - РИА Новости, 05.07.2023
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16:37 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/batarei-1882408912.html
Боливия намерена экспортировать литиевые батареи
Боливия намерена экспортировать литиевые батареи - РИА Новости, 05.07.2023
Боливия намерена экспортировать литиевые батареи
Боливия намерена с 2025 года выйти на международный рынок с литиевыми батареями, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:37
2023-07-05T16:37
в мире
боливия
луис арсе
экономика
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ПУЭРТО-ИГУАСУ (АРГЕНТИНА), 5 июл – РИА Новости. Боливия намерена с 2025 года выйти на международный рынок с литиевыми батареями, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе. "Мы будем добывать литий для батарей и будем участвовать в торговле батареями на мировом уровне вместе с компаниями, с которыми мы подписали соглашения. Боливия начиная с 2025 года, согласно нашим расчетам, будет экспортировать и будет получать большие доходы от торговли литиевыми батареями", - отметил он. Боливийский президент подчеркнул, что страна сделала ставку на индустриализацию, поэтому с 2025 года будет иметь широкий набор продуктов, которые она сможет предложить миру. Помимо лития и традиционного газа это сталь и цинк. Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, к 2027 году, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20230705/boliviya-1882400793.html
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в мире, боливия, луис арсе, экономика
В мире, Боливия, Луис Арсе, Экономика
Боливия намерена экспортировать литиевые батареи

Президент Арсе: Боливия с 2025 года намерена начать экспорт литиевых батарей

© Pixabay / connyklameth69Столица Боливии Ла-Пас
Столица Боливии Ла-Пас - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Pixabay / connyklameth69
Столица Боливии Ла-Пас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПУЭРТО-ИГУАСУ (АРГЕНТИНА), 5 июл – РИА Новости. Боливия намерена с 2025 года выйти на международный рынок с литиевыми батареями, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе.
"Мы будем добывать литий для батарей и будем участвовать в торговле батареями на мировом уровне вместе с компаниями, с которыми мы подписали соглашения. Боливия начиная с 2025 года, согласно нашим расчетам, будет экспортировать и будет получать большие доходы от торговли литиевыми батареями", - отметил он.
Боливийский президент подчеркнул, что страна сделала ставку на индустриализацию, поэтому с 2025 года будет иметь широкий набор продуктов, которые она сможет предложить миру. Помимо лития и традиционного газа это сталь и цинк.
Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, к 2027 году, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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