https://ria.ru/20230705/aziya-1882313690.html

У российских туристов резко вырос спрос на отдых в азиатских странах

У российских туристов резко вырос спрос на отдых в азиатских странах - РИА Новости, 05.07.2023

У российских туристов резко вырос спрос на отдых в азиатских странах

Спрос на туры в Азию заметно вырос, среди лидеров – Таиланд, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Япония и Южная Корея, сообщает RTN со ссылкой на данные... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:57

2023-07-05T15:57

2023-07-05T15:57

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Спрос на туры в Азию заметно вырос, среди лидеров – Таиланд, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Япония и Южная Корея, сообщает RTN со ссылкой на данные туроператоров и Ostrovok.ru.Эксперты сервиса бронирования рассказали, что по сравнению с 2022 годом спрос на азиатские страны вырос почти втрое, а доля направления в общем объеме увеличилась более чем вдвое и составляет сейчас семь процентов. Наибольший рост – даже с опережением показателей 2019 года – демонстрируют Китай и Южная Корея.Туроператоры в целом подтверждают тенденцию роста. Как сообщила генеральный директор компании Oriental Discovery Татьяна Харина, спрос на Азию действительно заметно повысился. "Правда, не скажу, что Япония как-то особенно выросла в объемах, все-таки летом спрос традиционно проседает, и Таиланд по этой же причине не очень берут. А вот Индонезию, Вьетнам, Малайзию хорошо спрашивают", – пояснила эксперт.Много заявок на Южную Корею: по словам Хариной, за последние лет 20 направление ни разу не показывало таких результатов, хоть и недешево, и перелет со стыковками.Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов уверен, что Китай, как и раньше, будет пользоваться высоким спросом. Бронируют уже до середины ноября, есть заказы на Новый год и даже несколько десятков запросов на весну следующего года. На лето берут Сиань, Хайнань, Гонконг."Южная Корея тоже популярна, но больше в осенне-весенний период, подходящий для экскурсионных туров. В топе наших азиатских продаж – Китай, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Бали, Япония, Южная Корея, Индия, Таиланд. По Таиланду мы не специализируемся, летом намного больше людей отправляем на Бали", – сказал он.В компании "Открытие" Китай практически не продается – много вопросов к визовой процедуре. А вот корейских виз делают много, бронируют отели. По словам коммерческого директора Софьи Гавриловой, сейчас Корея предлагает понятный механизм получения электронного разрешения K-ETA и ковидные ограничения полностью сняты. "По сравнению с тремя последними годами поток в Азию реально увеличился, но вряд ли его можно сравнивать с допандемийным периодом", – полагает она.Как сообщила Гаврилова, бюджетная поездка в Южную Корею в составе группы стоит от 1,5 тысячи долларов. China Travel летом предлагает пляжный Хайнань в комбинации с Пекином. Программа на 15 дней стоит в районе 170 тысяч рублей на человека плюс визы 18,5 тысяч. Без стоимости авиабилетов.

https://ria.ru/20230630/perevozki-1881357941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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