https://ria.ru/20230705/avtomobili-1882274879.html

Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России

Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России - РИА Новости, 05.07.2023

Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России

Российские автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T03:20

2023-07-05T03:20

2023-07-05T03:21

россия

экономика

авто

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15-18%, до 298 тысяч штук, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. "Прогноз на третий квартал: 298 тысяч автомобилей, рост на 15-18%", - отметили в ассоциации. Так, согласно прогнозам дилеров, продажи российских брендов в стране в третьем квартале составят 123 000 автомобилей, китайских - 130 000 машин, оставшиеся цифры - показатель ушедших из РФ иномарок, которые ввозятся по параллельному импорту. Во вторник в РОАД сообщали РИА Новости, что рост цен на новые и подержанные автомобили в РФ на фоне ослабления курса рубля продолжится, однако резким не будет.

https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880905650.html

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россия, экономика, авто