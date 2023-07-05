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Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России - РИА Новости, 05.07.2023
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03:20 05.07.2023 (обновлено: 03:21 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/avtomobili-1882274879.html
Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России
Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России - РИА Новости, 05.07.2023
Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России
Российские автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T03:20
2023-07-05T03:21
россия
экономика
авто
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15-18%, до 298 тысяч штук, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. "Прогноз на третий квартал: 298 тысяч автомобилей, рост на 15-18%", - отметили в ассоциации. Так, согласно прогнозам дилеров, продажи российских брендов в стране в третьем квартале составят 123 000 автомобилей, китайских - 130 000 машин, оставшиеся цифры - показатель ушедших из РФ иномарок, которые ввозятся по параллельному импорту. Во вторник в РОАД сообщали РИА Новости, что рост цен на новые и подержанные автомобили в РФ на фоне ослабления курса рубля продолжится, однако резким не будет.
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россия, экономика, авто
Россия, Экономика, Авто
Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России

РОАД: в России в третьем квартале вырастут продажи новых автомобилей на 15-18 процентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудница шоурума Haval общается с клиенткой
Сотрудница шоурума Haval общается с клиенткой - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15-18%, до 298 тысяч штук, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД.
«
"Прогноз на третий квартал: 298 тысяч автомобилей, рост на 15-18%", - отметили в ассоциации.
Так, согласно прогнозам дилеров, продажи российских брендов в стране в третьем квартале составят 123 000 автомобилей, китайских - 130 000 машин, оставшиеся цифры - показатель ушедших из РФ иномарок, которые ввозятся по параллельному импорту.
Во вторник в РОАД сообщали РИА Новости, что рост цен на новые и подержанные автомобили в РФ на фоне ослабления курса рубля продолжится, однако резким не будет.
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