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Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в 46 лет

Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в 46 лет - РИА Новости, 05.07.2023

Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в 46 лет

В возрасте 46 лет умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщило информагентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:22

2023-07-05T09:22

2023-07-05T10:15

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белоруссия

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МИНСК, 5 июл — РИА Новости. В возрасте 46 лет умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщило информагентство Sputnik Беларусь."На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко", — заявили агентству в ведомстве. Причины смерти чиновника не называются.Авраменко родился в 1977 году в Минске. С 2006 года работал на различных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совета Министров Беларуси, а в 2012-м году его возглавил.С 2013 года занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций, с 2016 года — пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. В 2019 году назначен министром транспорта и коммуникаций Белоруссии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия