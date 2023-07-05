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Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в 46 лет
Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в 46 лет - РИА Новости, 05.07.2023
Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в 46 лет
В возрасте 46 лет умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщило информагентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:22
2023-07-05T09:22
2023-07-05T10:15
в мире
белоруссия
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МИНСК, 5 июл — РИА Новости. В возрасте 46 лет умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщило информагентство Sputnik Беларусь."На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко", — заявили агентству в ведомстве. Причины смерти чиновника не называются.Авраменко родился в 1977 году в Минске. С 2006 года работал на различных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совета Министров Беларуси, а в 2012-м году его возглавил.С 2013 года занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций, с 2016 года — пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. В 2019 году назначен министром транспорта и коммуникаций Белоруссии.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в 46 лет
Министр транспорта Белоруссии Алексей Авраменко умер на 47-м году жизни
МИНСК, 5 июл — РИА Новости.
В возрасте 46 лет умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщило информагентство Sputnik Беларусь
.
"На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко", — заявили агентству в ведомстве.
Причины смерти чиновника не называются.
Авраменко родился в 1977 году в Минске. С 2006 года работал на различных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совета Министров Беларуси, а в 2012-м году его возглавил.
С 2013 года занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций, с 2016 года — пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. В 2019 году назначен министром транспорта и коммуникаций Белоруссии.