https://ria.ru/20230705/aviapassazhiry-1882373955.html
Эксперт прокомментировал введение допсбора с авиапассажиров
Эксперт прокомментировал введение допсбора с авиапассажиров - РИА Новости, 05.07.2023
Эксперт прокомментировал введение допсбора с авиапассажиров
Дополнительный сбор с авиапассажиров сможет защитить их в случае банкротства одной небольшой авиакомпании, но для более масштабных задач потребуется участие... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:53
2023-07-05T17:53
2023-07-05T17:53
туризм
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"авиапорт"
олег пантелеев
авиакомпании
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дополнительный сбор с авиапассажиров сможет защитить их в случае банкротства одной небольшой авиакомпании, но для более масштабных задач потребуется участие государства, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Инициатива позволит создать механизм, который защитит интересы пассажиров в случае банкротства одной не самой крупной авиакомпании. Если этот сценарий будет для фонда целевым, он сможет выполнить свою миссию, не причинив отрасли существенного ущерба. Решение с помощью фонда более масштабных задач без участия государства едва ли возможно", — поделился мнением эксперт. По его словам, введение сбора в размере 150-200 рублей за сегмент не приведет к снижению объема перевозок. "На фоне роста других статей затрат авиакомпаний — это капля в море", — говорит он. "Но какие задачи действительно сможет решить этот фонд? К примеру, если он проработает год-два, то аккумулированных средств точно хватит для того, чтобы в полной мере урегулировать обязательства перед пассажирами в случае банкротства средней по российским меркам авиакомпании", — рассуждает Пантелеев. То есть можно будет вернуть пассажирам средства за авиабилеты, либо организовать вывозные рейсы, или компенсировать расходы авиакомпаниям, которые "заберут" пассажиров себе. "Так что с этой точки зрения фонд может быть полезен", — считает он. Но есть и контраргумент. "Сегодня авиационные власти достаточно эффективно осуществляют мониторинг финансового состояния авиакомпаний и внезапных банкротств сколь-либо крупных перевозчиков в последние годы не было. Впрочем, если внезапных банкротств не было, это не означает, что их больше никогда не будет", — говорит эксперт. Он напомнил о проблемах, с которыми столкнулись авиакомпании в 2020 и 2022 годах. "Для того, чтобы создать подушку безопасности, способную поддержать отрасль при повторении сценария COVID-19, нужно накапливать средства долгие годы, и все равно их может не хватить. Да и замораживать колоссальные денежные средства в условиях не самой низкой инфляции – плохая затея", — добавил Пантелеев.Ранее в среду "Коммерсант" сообщил, что Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести дополнительный сбор с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов. Возможность введения дополнительного сбора действительно обсуждается, но окончательного решения нет, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
https://ria.ru/20230705/aviapassazhiry-1882334343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, ростех, "авиапорт", олег пантелеев, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Ростех, "Авиапорт", Олег Пантелеев, авиакомпании
Эксперт прокомментировал введение допсбора с авиапассажиров
Эксперт: допсбор с авиапассажиров сможет защитить их при банкротстве небольшой компании
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дополнительный сбор с авиапассажиров сможет защитить их в случае банкротства одной небольшой авиакомпании, но для более масштабных задач потребуется участие государства, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Инициатива позволит создать механизм, который защитит интересы пассажиров в случае банкротства одной не самой крупной авиакомпании. Если этот сценарий будет для фонда целевым, он сможет выполнить свою миссию, не причинив отрасли существенного ущерба. Решение с помощью фонда более масштабных задач без участия государства едва ли возможно", — поделился мнением эксперт.
По его словам, введение сбора в размере 150-200 рублей за сегмент не приведет к снижению объема перевозок. "На фоне роста других статей затрат авиакомпаний — это капля в море", — говорит он.
"Но какие задачи действительно сможет решить этот фонд? К примеру, если он проработает год-два, то аккумулированных средств точно хватит для того, чтобы в полной мере урегулировать обязательства перед пассажирами в случае банкротства средней по российским меркам авиакомпании", — рассуждает Пантелеев.
То есть можно будет вернуть пассажирам средства за авиабилеты, либо организовать вывозные рейсы, или компенсировать расходы авиакомпаниям, которые "заберут" пассажиров себе. "Так что с этой точки зрения фонд может быть полезен", — считает он.
Но есть и контраргумент. "Сегодня авиационные власти достаточно эффективно осуществляют мониторинг финансового состояния авиакомпаний и внезапных банкротств сколь-либо крупных перевозчиков в последние годы не было. Впрочем, если внезапных банкротств не было, это не означает, что их больше никогда не будет", — говорит эксперт.
Он напомнил о проблемах, с которыми столкнулись авиакомпании в 2020 и 2022 годах. "Для того, чтобы создать подушку безопасности, способную поддержать отрасль при повторении сценария COVID-19, нужно накапливать средства долгие годы, и все равно их может не хватить. Да и замораживать колоссальные денежные средства в условиях не самой низкой инфляции – плохая затея", — добавил Пантелеев.
Ранее в среду "Коммерсант" сообщил
, что Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести дополнительный сбор с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов. Возможность введения дополнительного сбора действительно обсуждается, но окончательного решения нет, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается