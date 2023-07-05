https://ria.ru/20230705/aviapassazhiry-1882334343.html

"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается

"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается - РИА Новости, 05.07.2023

"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается

Возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:52

2023-07-05T13:52

2023-07-05T13:52

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов действительно обсуждается, но окончательного решения нет, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Такая инициатива действительно есть, она обсуждается, до принятия конкретных решений комментарии преждевременны", - сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о допсборе с авиапассажиров. По словам источника РИА Новости, близкого к госкорпорации, целевое назначение сбора заключается в том, что в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика пассажир получит возмещение за счет средств сбора. "На текущий момент подобного механизма защиты прав пассажира нет, его необходимость назрела давно", — уточнил собеседник агентства. Он также отметил, что величина сбора пока не утверждена, вопрос обсуждается с участием авиакомпаний.Как ранее в среду сообщил "Коммерсант", Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести такой сбор. Так, по данным издания, министерство уведомило авиакомпании, что прорабатывает инициативу о создании "национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте" на базе единого оператора - АО "Авиагарант".

https://ria.ru/20230705/sbory-1882281460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, ростех, авиакомпании, авиабилеты