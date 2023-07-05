https://ria.ru/20230705/aviapassazhiry-1882334343.html
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается - РИА Новости, 05.07.2023
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается
Возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:52
2023-07-05T13:52
2023-07-05T13:52
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
ростех
авиакомпании
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871297053_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_fd1734b5cc6ad97843565f52bf62365c.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов действительно обсуждается, но окончательного решения нет, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Такая инициатива действительно есть, она обсуждается, до принятия конкретных решений комментарии преждевременны", - сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о допсборе с авиапассажиров. По словам источника РИА Новости, близкого к госкорпорации, целевое назначение сбора заключается в том, что в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика пассажир получит возмещение за счет средств сбора. "На текущий момент подобного механизма защиты прав пассажира нет, его необходимость назрела давно", — уточнил собеседник агентства. Он также отметил, что величина сбора пока не утверждена, вопрос обсуждается с участием авиакомпаний.Как ранее в среду сообщил "Коммерсант", Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести такой сбор. Так, по данным издания, министерство уведомило авиакомпании, что прорабатывает инициативу о создании "национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте" на базе единого оператора - АО "Авиагарант".
https://ria.ru/20230705/sbory-1882281460.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871297053_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf7cde3672f59361a64df03b0b228b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, ростех, авиакомпании, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Ростех, авиакомпании, Авиабилеты
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается
"Ростех": введение допсбора с авиапассажиров обсуждается, но окончательного решения нет
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов действительно обсуждается, но окончательного решения нет, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Такая инициатива действительно есть, она обсуждается, до принятия конкретных решений комментарии преждевременны", - сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о допсборе с авиапассажиров.
По словам источника РИА Новости, близкого к госкорпорации, целевое назначение сбора заключается в том, что в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика пассажир получит возмещение за счет средств сбора. "На текущий момент подобного механизма защиты прав пассажира нет, его необходимость назрела давно", — уточнил собеседник агентства.
Он также отметил, что величина сбора пока не утверждена, вопрос обсуждается с участием авиакомпаний.
Как ранее в среду сообщил
"Коммерсант", Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести такой сбор. Так, по данным издания, министерство уведомило авиакомпании, что прорабатывает инициативу о создании "национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте" на базе единого оператора - АО "Авиагарант".
СМИ: в России рассматривают идею введения допсбора с авиапассажиров