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"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается - РИА Новости, 05.07.2023
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Туризм
 
13:52 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/aviapassazhiry-1882334343.html
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается - РИА Новости, 05.07.2023
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается
Возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:52
2023-07-05T13:52
туризм
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авиакомпании
авиабилеты
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов действительно обсуждается, но окончательного решения нет, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Такая инициатива действительно есть, она обсуждается, до принятия конкретных решений комментарии преждевременны", - сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о допсборе с авиапассажиров. По словам источника РИА Новости, близкого к госкорпорации, целевое назначение сбора заключается в том, что в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика пассажир получит возмещение за счет средств сбора. "На текущий момент подобного механизма защиты прав пассажира нет, его необходимость назрела давно", — уточнил собеседник агентства. Он также отметил, что величина сбора пока не утверждена, вопрос обсуждается с участием авиакомпаний.Как ранее в среду сообщил "Коммерсант", Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести такой сбор. Так, по данным издания, министерство уведомило авиакомпании, что прорабатывает инициативу о создании "национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте" на базе единого оператора - АО "Авиагарант".
https://ria.ru/20230705/sbory-1882281460.html
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туризм, новости - туризм, туристы, ростех, авиакомпании, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Ростех, авиакомпании, Авиабилеты
"Ростех" подтвердил, что введение допсбора с авиапассажиров обсуждается

"Ростех": введение допсбора с авиапассажиров обсуждается, но окончательного решения нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов на случай банкротства авиаперевозчиков или экстренных отмен рейсов действительно обсуждается, но окончательного решения нет, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Такая инициатива действительно есть, она обсуждается, до принятия конкретных решений комментарии преждевременны", - сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о допсборе с авиапассажиров.
По словам источника РИА Новости, близкого к госкорпорации, целевое назначение сбора заключается в том, что в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика пассажир получит возмещение за счет средств сбора. "На текущий момент подобного механизма защиты прав пассажира нет, его необходимость назрела давно", — уточнил собеседник агентства.
Он также отметил, что величина сбора пока не утверждена, вопрос обсуждается с участием авиакомпаний.
Как ранее в среду сообщил "Коммерсант", Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести такой сбор. Так, по данным издания, министерство уведомило авиакомпании, что прорабатывает инициативу о создании "национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте" на базе единого оператора - АО "Авиагарант".
Пилот поднимается по трапу на борт самолета - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
СМИ: в России рассматривают идею введения допсбора с авиапассажиров
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