https://ria.ru/20230705/attraktsion-1882475737.html
Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Орехово-Зуеве
Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Орехово-Зуеве - РИА Новости, 05.07.2023
Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Орехово-Зуеве
Две 15-летние девушки пострадали из-за падения кабины детского аттракциона в парке в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:37
2023-07-05T22:37
2023-07-05T23:11
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
михаил мишустин
вячеслав тимченко
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Две 15-летние девушки пострадали из-за падения кабины детского аттракциона в парке в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. "В городском парке на детском аттракционе "Веселая волна" произошло падение одной из кабинок. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки, которые впоследствии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. ГСУ СК России по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту травмирования двух несовершеннолетних на аттракционе. По предварительным данным ведомства, девочки находились в кабине, когда она сошла с рельсов. Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложения сенаторов, касающиеся безопасности аттракционов. В ходе встречи премьера с членами Совета Федерации глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко попросил поддержать законопроект, регулирующий безопасность на аттракционах. Мишустин напомнил, что контроль за состоянием аттракционов входит в полномочия субъектов РФ, и многие из них уже приняли соответствующее законодательные нормативные акты.
https://ria.ru/20230609/attraktsion-1877167294.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, михаил мишустин, вячеслав тимченко, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Михаил Мишустин, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Орехово-Зуеве
Две 15-летние девушки пострадали из-за падения кабины детского аттракциона в Орехово-Зуеве