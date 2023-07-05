https://ria.ru/20230705/attraktsion-1882475737.html

Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Орехово-Зуеве

Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Орехово-Зуеве - РИА Новости, 05.07.2023

Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Орехово-Зуеве

Две 15-летние девушки пострадали из-за падения кабины детского аттракциона в парке в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:37

2023-07-05T22:37

2023-07-05T23:11

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

михаил мишустин

вячеслав тимченко

совет федерации рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Две 15-летние девушки пострадали из-за падения кабины детского аттракциона в парке в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. "В городском парке на детском аттракционе "Веселая волна" произошло падение одной из кабинок. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки, которые впоследствии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. ГСУ СК России по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту травмирования двух несовершеннолетних на аттракционе. По предварительным данным ведомства, девочки находились в кабине, когда она сошла с рельсов. Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложения сенаторов, касающиеся безопасности аттракционов. В ходе встречи премьера с членами Совета Федерации глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко попросил поддержать законопроект, регулирующий безопасность на аттракционах. Мишустин напомнил, что контроль за состоянием аттракционов входит в полномочия субъектов РФ, и многие из них уже приняли соответствующее законодательные нормативные акты.

https://ria.ru/20230609/attraktsion-1877167294.html

россия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, михаил мишустин, вячеслав тимченко, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)