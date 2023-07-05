https://ria.ru/20230705/ataka-1882371707.html

ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем

ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем - РИА Новости, 05.07.2023

ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем

Артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:41

2023-07-05T14:41

2023-07-05T15:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июл - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Воздушная разведка нашего подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника. В составе колонны был замечен танк Leopard. В результате слаженных и оперативных действий артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции. Враг был вынужден вернуться на исходные позиции. Есть потери среди техники и личного состава ВСУ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шквальный огонь по бронегруппе ВСУ Шквальный огонь по бронегруппе ВСУ 2023-07-05T14:41 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, запорожская область