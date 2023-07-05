https://ria.ru/20230705/ataka-1882371707.html
ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем
ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем - РИА Новости, 05.07.2023
ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем
Артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:41
2023-07-05T14:41
2023-07-05T15:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июл - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Воздушная разведка нашего подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника. В составе колонны был замечен танк Leopard. В результате слаженных и оперативных действий артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции. Враг был вынужден вернуться на исходные позиции. Есть потери среди техники и личного состава ВСУ", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
запорожская область
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Шквальный огонь по бронегруппе ВСУ
Шквальный огонь по бронегруппе ВСУ
2023-07-05T14:41
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем
Российская артиллерия шквальным огнем отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении