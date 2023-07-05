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ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 05.07.2023 (обновлено: 15:27 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/ataka-1882371707.html
ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем
ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем - РИА Новости, 05.07.2023
ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем
Артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:41
2023-07-05T15:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июл - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Воздушная разведка нашего подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника. В составе колонны был замечен танк Leopard. В результате слаженных и оперативных действий артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции. Враг был вынужден вернуться на исходные позиции. Есть потери среди техники и личного состава ВСУ", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
запорожская область
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Шквальный огонь по бронегруппе ВСУ
Шквальный огонь по бронегруппе ВСУ
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вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России отразили атаку на Запорожском направлении шквальным огнем

Российская артиллерия шквальным огнем отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июл - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.
"Воздушная разведка нашего подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника. В составе колонны был замечен танк Leopard. В результате слаженных и оперативных действий артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции. Враг был вынужден вернуться на исходные позиции. Есть потери среди техники и личного состава ВСУ", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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