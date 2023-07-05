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СМИ: конфликт на Украине показал серьезный недостаток западной артиллерии - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 05.07.2023 (обновлено: 16:49 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882301940.html
СМИ: конфликт на Украине показал серьезный недостаток западной артиллерии
СМИ: конфликт на Украине показал серьезный недостаток западной артиллерии - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: конфликт на Украине показал серьезный недостаток западной артиллерии
Конфликт на Украине продемонстрировал, что западная артиллерия не предназначена для интенсивных боев, заявил полковник ВСУ в отставке, консультант по военной... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:17
2023-07-05T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал, что западная артиллерия не предназначена для интенсивных боев, заявил полковник ВСУ в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков газете Financial Times. "В ходе операций стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий", — сказал собеседник издания.По его словам, западным артиллерийским системам, в отличие от систем советского образца, "требуется перерыв" после двух-трех минут стрельбы на максимальной скорости. Он добавил, что западные производители артиллерии активно интересуются отзывами от украинских военных, чтобы устранить недостатки.В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете заявил, что страна стала идеальным полигоном для испытания западного оружия.В материале говорится, что передача Киеву зенитных ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию "все различные системы уровня НАТО".Россия неоднократно предупреждала, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: конфликт на Украине показал серьезный недостаток западной артиллерии

Financial Times: западная артиллерия не годится для таких интенсивных боев, как на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал, что западная артиллерия не предназначена для интенсивных боев, заявил полковник ВСУ в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков газете Financial Times.
«
"В ходе операций стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий", — сказал собеседник издания.
По его словам, западным артиллерийским системам, в отличие от систем советского образца, "требуется перерыв" после двух-трех минут стрельбы на максимальной скорости.
Он добавил, что западные производители артиллерии активно интересуются отзывами от украинских военных, чтобы устранить недостатки.
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В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете заявил, что страна стала идеальным полигоном для испытания западного оружия.
В материале говорится, что передача Киеву зенитных ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию "все различные системы уровня НАТО".
Россия неоднократно предупреждала, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
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