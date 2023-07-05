https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882301940.html

СМИ: конфликт на Украине показал серьезный недостаток западной артиллерии

СМИ: конфликт на Украине показал серьезный недостаток западной артиллерии - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: конфликт на Украине показал серьезный недостаток западной артиллерии

Конфликт на Украине продемонстрировал, что западная артиллерия не предназначена для интенсивных боев, заявил полковник ВСУ в отставке, консультант по военной... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:17

2023-07-05T10:17

2023-07-05T16:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал, что западная артиллерия не предназначена для интенсивных боев, заявил полковник ВСУ в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков газете Financial Times. "В ходе операций стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий", — сказал собеседник издания.По его словам, западным артиллерийским системам, в отличие от систем советского образца, "требуется перерыв" после двух-трех минут стрельбы на максимальной скорости. Он добавил, что западные производители артиллерии активно интересуются отзывами от украинских военных, чтобы устранить недостатки.В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете заявил, что страна стала идеальным полигоном для испытания западного оружия.В материале говорится, что передача Киеву зенитных ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию "все различные системы уровня НАТО".Россия неоднократно предупреждала, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр