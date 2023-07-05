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В Москве дрифтовавшего водителя BMW арестовали на пять суток
В Москве дрифтовавшего водителя BMW арестовали на пять суток - РИА Новости, 05.07.2023
В Москве дрифтовавшего водителя BMW арестовали на пять суток
Лихач на красной BMW без номеров и водительского удостоверения получил пять суток административного ареста после "открытого и демонстративного нарушения ПДД" в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:23
2023-07-05T19:23
2023-07-05T20:15
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владимир васенин
bmw ag
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лихач на красной BMW без номеров и водительского удостоверения получил пять суток административного ареста после "открытого и демонстративного нарушения ПДД" в Москве, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин. По его словам, в интернете полицейские выявили видео, на котором неизвестный за рулем красной BMW без номерных знаков "открыто и демонстративно нарушил ПДД" в Москве. Правоохранители установили, что владелец BMW передал машину своему знакомому. При этом собственник был лишен водительских прав, а его знакомый их и вовсе никогда не получал - об этом владелец иномарки знал. Собственник машины получил административный протокол (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ). "Пресненским районным судом города Москвы 25-летний водитель, житель Московской области, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказал Васенин. Кроме того, на водителя составили три административных протокола, в том числе и за управление машиной с нарушением правил установки на ней номерных знаков.
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москва, московская область (подмосковье), россия, bmw x5, bmw 1, владимир васенин, bmw ag
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, BMW X5, BMW 1, Владимир Васенин, BMW AG
В Москве дрифтовавшего водителя BMW арестовали на пять суток
В Москве арестовали на пять суток мужчину, дрифтовавшего на красном BMW