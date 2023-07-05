https://ria.ru/20230705/akter-1882462640.html
Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов
Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов - РИА Новости, 05.07.2023
Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов
Актер и режиссер Алексей Кузнецов ушел из жизни в возрасте 82 лет, говорится в сообщении на сайте Театра имени Вахтангова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:34
2023-07-05T20:34
2023-07-05T21:05
культура
общество
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Алексей Кузнецов ушел из жизни в возрасте 82 лет, говорится в сообщении на сайте Театра имени Вахтангова.Причины смерти заслуженного артиста России не уточняются.Кузнецов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина в 1964 году. Поступил в труппу Театра имени Вахтангова, где трудился более 55 лет и сыграл около 50 ролей.Одна из его наиболее известных работ в кино — роль герцога Бэкингема в трехсерийном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Культура, Общество, Россия
Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов
Актер и режиссер Алексей Кузнецов умер на 83-м году жизни