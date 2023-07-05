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Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов - РИА Новости, 05.07.2023
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Культура
 
20:34 05.07.2023 (обновлено: 21:05 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/akter-1882462640.html
Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов
Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов - РИА Новости, 05.07.2023
Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов
Актер и режиссер Алексей Кузнецов ушел из жизни в возрасте 82 лет, говорится в сообщении на сайте Театра имени Вахтангова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:34
2023-07-05T21:05
культура
общество
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Алексей Кузнецов ушел из жизни в возрасте 82 лет, говорится в сообщении на сайте Театра имени Вахтангова.Причины смерти заслуженного артиста России не уточняются.Кузнецов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина в 1964 году. Поступил в труппу Театра имени Вахтангова, где трудился более 55 лет и сыграл около 50 ролей.Одна из его наиболее известных работ в кино — роль герцога Бэкингема в трехсерийном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".
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общество, россия
Культура, Общество, Россия
Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов

Актер и режиссер Алексей Кузнецов умер на 83-м году жизни

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Алексей Кузнецов
Актер Алексей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Алексей Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Алексей Кузнецов ушел из жизни в возрасте 82 лет, говорится в сообщении на сайте Театра имени Вахтангова.
Причины смерти заслуженного артиста России не уточняются.
Кузнецов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина в 1964 году. Поступил в труппу Театра имени Вахтангова, где трудился более 55 лет и сыграл около 50 ролей.
Одна из его наиболее известных работ в кино — роль герцога Бэкингема в трехсерийном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".
 
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