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Миссия ООН призвала не закрывать салоны красоты в Афганистане - РИА Новости, 05.07.2023
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10:50 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/afganistan-1882308083.html
Миссия ООН призвала не закрывать салоны красоты в Афганистане
Миссия ООН призвала не закрывать салоны красоты в Афганистане - РИА Новости, 05.07.2023
Миссия ООН призвала не закрывать салоны красоты в Афганистане
Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на своей странице в Twitter призвала фактически управляющее страной движение "Талибан"* отменить новый запрет на... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:50
2023-07-05T10:50
в мире
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на своей странице в Twitter призвала фактически управляющее страной движение "Талибан"* отменить новый запрет на работу салонов красоты в Кабуле и других афганских провинциях. Во вторник созданное талибами министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного сообщило о введении запрета на деятельность салонов красоты в Кабуле и других провинциях. "МООНСА призывает фактические власти (Афганистана - ред.) отменить указ о закрытии салонов красоты. Это новое ограничение прав женщин отрицательно скажется на экономике и противоречит заявленной поддержке женского предпринимательства", - сообщается в заявлении организации. В январе телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах, однако глава политофиса Сухель Шахин заявил, что это недостоверная информация. С момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"* права женщин в этой стране были существенно ограничены, в частности, недавно им было запрещено посещать занятия в высших учебных заведениях.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230324/afganistan-1860314834.html
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Талибан, ООН
Миссия ООН призвала не закрывать салоны красоты в Афганистане

Миссия ООН по содействию Афганистану призвала талибов не закрывать салоны красоты

© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкМусульманки
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на своей странице в Twitter призвала фактически управляющее страной движение "Талибан"* отменить новый запрет на работу салонов красоты в Кабуле и других афганских провинциях.
Во вторник созданное талибами министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного сообщило о введении запрета на деятельность салонов красоты в Кабуле и других провинциях.
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"МООНСА призывает фактические власти (Афганистана - ред.) отменить указ о закрытии салонов красоты. Это новое ограничение прав женщин отрицательно скажется на экономике и противоречит заявленной поддержке женского предпринимательства", - сообщается в заявлении организации.
В январе телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах, однако глава политофиса Сухель Шахин заявил, что это недостоверная информация. С момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"* права женщин в этой стране были существенно ограничены, в частности, недавно им было запрещено посещать занятия в высших учебных заведениях.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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