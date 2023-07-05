https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html
Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам
Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам - РИА Новости, 05.07.2023
Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам
Самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:47
2023-07-05T12:47
2023-07-05T12:47
здоровье - общество
свердловская область
татьяна голикова
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Самый высокий показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечен в Якутии, Сахалинской и Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов", – сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов. По ее данным, только каждая четвертая женщина принимала решение сохранить беременность.
https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html
свердловская область
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, свердловская область, татьяна голикова, республика саха (якутия)
Здоровье - Общество, Свердловская область, Татьяна Голикова, Республика Саха (Якутия)
Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам
Голикова: самые высокие показатели по абортам зафиксировали в Якутии и Сахалинской области