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Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам - РИА Новости, 05.07.2023
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12:47 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html
Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам
Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам - РИА Новости, 05.07.2023
Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам
Самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:47
2023-07-05T12:47
здоровье - общество
свердловская область
татьяна голикова
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Самый высокий показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечен в Якутии, Сахалинской и Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов", – сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов. По ее данным, только каждая четвертая женщина принимала решение сохранить беременность.
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свердловская область
республика саха (якутия)
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здоровье - общество, свердловская область, татьяна голикова, республика саха (якутия)
Здоровье - Общество, Свердловская область, Татьяна Голикова, Республика Саха (Якутия)
Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам

Голикова: самые высокие показатели по абортам зафиксировали в Якутии и Сахалинской области

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Самый высокий показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечен в Якутии, Сахалинской и Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов", – сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов.
По ее данным, только каждая четвертая женщина принимала решение сохранить беременность.
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Здоровье - ОбществоСвердловская областьТатьяна ГоликоваРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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