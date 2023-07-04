https://ria.ru/20230704/zemletryasenie-1882046244.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 04.07.2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у поселка Усть-Камчатск на Камчатке. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T06:31

2023-07-04T06:31

2023-07-04T06:31

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у поселка Усть-Камчатск на Камчатке. "Магнитуда 4,9, глубина 7 километров", - сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук". Отмечается, что сейсмособытие произошло в 28 километрах от поселка Усть-Камчатск. В филиале РИА Новости уточнили, что землетрясение было ощущаемое. "Наши датчики зафиксировали до 2 баллов", - сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю РИА Новости также добавили, что землетрясение ощущалось до 1-2 баллов, разрушений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1882030573.html

камчатка

россия

камчатский край

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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)