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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 04.07.2023
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06:31 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zemletryasenie-1882046244.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 04.07.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9
Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у поселка Усть-Камчатск на Камчатке. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:31
2023-07-04T06:31
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у поселка Усть-Камчатск на Камчатке. "Магнитуда 4,9, глубина 7 километров", - сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук". Отмечается, что сейсмособытие произошло в 28 километрах от поселка Усть-Камчатск. В филиале РИА Новости уточнили, что землетрясение было ощущаемое. "Наши датчики зафиксировали до 2 баллов", - сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю РИА Новости также добавили, что землетрясение ощущалось до 1-2 баллов, разрушений и пострадавших нет.
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камчатка
россия
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Филиал РАН: на Камчатке у поселка Усть-Камчатск произошло землетрясение магнитудой 4,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у поселка Усть-Камчатск на Камчатке.
«
"Магнитуда 4,9, глубина 7 километров", - сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
Отмечается, что сейсмособытие произошло в 28 километрах от поселка Усть-Камчатск.
В филиале РИА Новости уточнили, что землетрясение было ощущаемое. "Наши датчики зафиксировали до 2 баллов", - сказал собеседник агентства.
В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю РИА Новости также добавили, что землетрясение ощущалось до 1-2 баллов, разрушений и пострадавших нет.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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