https://ria.ru/20230704/zemletryasenie-1882046244.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 04.07.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9
Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у поселка Усть-Камчатск на Камчатке. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:31
2023-07-04T06:31
2023-07-04T06:31
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у поселка Усть-Камчатск на Камчатке. "Магнитуда 4,9, глубина 7 километров", - сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук". Отмечается, что сейсмособытие произошло в 28 километрах от поселка Усть-Камчатск. В филиале РИА Новости уточнили, что землетрясение было ощущаемое. "Наши датчики зафиксировали до 2 баллов", - сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю РИА Новости также добавили, что землетрясение ощущалось до 1-2 баллов, разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1882030573.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9
Филиал РАН: на Камчатке у поселка Усть-Камчатск произошло землетрясение магнитудой 4,9