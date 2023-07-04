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Азербайджанские сейсмологи спрогнозировали афтершоки после землетрясения

Азербайджанские сейсмологи спрогнозировали афтершоки после землетрясения - РИА Новости, 04.07.2023

Азербайджанские сейсмологи спрогнозировали афтершоки после землетрясения

Афтершоки после землетрясения в Азербайджане будут продолжаться, но вероятности сильных толчков нет, сообщил генеральный директор азербайджанского... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T02:05

2023-07-04T02:05

2023-07-04T07:16

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азербайджан

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БАКУ, 4 июл - РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Азербайджане будут продолжаться, но вероятности сильных толчков нет, сообщил генеральный директор азербайджанского Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли в ответе на запрос РИА Новости. "Афтершоки в Азербайджане будут продолжаться. Однако вероятности возникновения более сильного землетрясения нет. Не стоит волноваться", - отметил он.

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в мире, азербайджан