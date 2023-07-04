https://ria.ru/20230704/zemletryasenie-1882037853.html
Азербайджанские сейсмологи спрогнозировали афтершоки после землетрясения
Азербайджанские сейсмологи спрогнозировали афтершоки после землетрясения - РИА Новости, 04.07.2023
Азербайджанские сейсмологи спрогнозировали афтершоки после землетрясения
Афтершоки после землетрясения в Азербайджане будут продолжаться, но вероятности сильных толчков нет, сообщил генеральный директор азербайджанского... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:05
2023-07-04T02:05
2023-07-04T07:16
в мире
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
БАКУ, 4 июл - РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Азербайджане будут продолжаться, но вероятности сильных толчков нет, сообщил генеральный директор азербайджанского Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли в ответе на запрос РИА Новости. "Афтершоки в Азербайджане будут продолжаться. Однако вероятности возникновения более сильного землетрясения нет. Не стоит волноваться", - отметил он.
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан
Азербайджанские сейсмологи спрогнозировали афтершоки после землетрясения
Сейсмологи Азербайджана: афтершоки будут продолжаться, но сильных толчков не будет
БАКУ, 4 июл - РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Азербайджане будут продолжаться, но вероятности сильных толчков нет, сообщил генеральный директор азербайджанского Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли в ответе на запрос РИА Новости.
"Афтершоки в Азербайджане будут продолжаться. Однако вероятности возникновения более сильного землетрясения нет. Не стоит волноваться", - отметил он.