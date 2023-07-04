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После землетрясения в Азербайджане разрушения не зафиксировали
После землетрясения в Азербайджане разрушения не зафиксировали - РИА Новости, 04.07.2023
После землетрясения в Азербайджане разрушения не зафиксировали
В Хачмазском районе Азербайджана, где землетрясение ощущалось больше всего, разрушений не зафиксировано, сообщил журналистам председатель региональной комиссии... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:04
2023-07-04T02:04
2023-07-04T02:04
в мире
азербайджан
дербент
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БАКУ, 4 июл - РИА Новости. В Хачмазском районе Азербайджана, где землетрясение ощущалось больше всего, разрушений не зафиксировано, сообщил журналистам председатель региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям (при МЧС Азербайджана) Анар Оруджлу. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море вечером в понедельник, толчки ощущались в Баку и в ряде регионов Азербайджана, сообщило местное агентство АПА со ссылкой на республиканскую сейсмологическую службу. Руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова сообщила РИА Новости, что жители российского региона ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в 100 километрах от Дербента в сторону Азербайджана. "Одним из районов, где сильнее всего ощущалось землетрясение, был Хачмаз. По предварительной информации, в результате землетрясения в районе не зафиксировано никаких повреждений или разрушений", - сказал Оруджлу.
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в мире, азербайджан, дербент
В мире, Азербайджан, Дербент
После землетрясения в Азербайджане разрушения не зафиксировали
МЧС Азербайджана: в районе, где землетрясение ощущалось больше всего, разрушений нет