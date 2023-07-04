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Белгородский губернатор отстранил заместителя за некачественную работу - РИА Новости, 04.07.2023
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08:21 04.07.2023 (обновлено: 10:43 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/zamestitel-1882053825.html
Белгородский губернатор отстранил заместителя за некачественную работу
Белгородский губернатор отстранил заместителя за некачественную работу - РИА Новости, 04.07.2023
Белгородский губернатор отстранил заместителя за некачественную работу
Вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева отправили в отставку, сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:21
2023-07-04T10:43
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
политика
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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева отправили в отставку, сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева", — написал Гладков.По данным сайта областного правительства, Полежаев с 2013 по 2015 год работал первым заместителем главы администрации Белгорода, затем до 2019 года возглавлял областной центр.В январе 2019-го его назначили заместителем губернатора Белгородской области и руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству.Шебекино и Новая Таволжанка находятся в Шебекинском районе Белгородской области, который регулярно обстреливают ВСУ. Округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, украинские военные выпустили 850 снарядов, пострадали 12 человек. Жителям пришлось массово покидать свои дома.
https://ria.ru/20230704/shebekino-1882052345.html
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шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, политика
Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Политика
Белгородский губернатор отстранил заместителя за некачественную работу

Белгородский губернатор Гладков отстранил заместителя за некачественную работу в Шебекино

© Фото : пресс-служба администрации Шебекинского ГОЗаместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев
Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации Шебекинского ГО
Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева отправили в отставку, сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«
"За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева", — написал Гладков.
По данным сайта областного правительства, Полежаев с 2013 по 2015 год работал первым заместителем главы администрации Белгорода, затем до 2019 года возглавлял областной центр.
В январе 2019-го его назначили заместителем губернатора Белгородской области и руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству.
Шебекино и Новая Таволжанка находятся в Шебекинском районе Белгородской области, который регулярно обстреливают ВСУ. Округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, украинские военные выпустили 850 снарядов, пострадали 12 человек. Жителям пришлось массово покидать свои дома.
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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ШебекиноВячеслав ГладковБелгородская областьПолитика
 
 
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