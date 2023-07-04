https://ria.ru/20230704/zaes-1882262781.html

Спецоперация, 4 июля: Украина отключала ЗАЭС от линии электропередачи

Спецоперация, 4 июля: Украина отключала ЗАЭС от линии электропередачи - РИА Новости, 04.07.2023

Спецоперация, 4 июля: Украина отключала ЗАЭС от линии электропередачи

Киев выбрал дату для того, чтобы сбросить грязную бомбу на Запорожскую АЭС, которую до этого отключил от важного источника электроэнергии, заявил советник главы РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T23:07

2023-07-04T23:07

2023-07-04T23:55

специальная военная операция на украине

украина

запорожская аэс

вооруженные силы украины

росэнергоатом

денис пушилин

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев выбрал дату для того, чтобы сбросить грязную бомбу на Запорожскую АЭС, которую до этого отключил от важного источника электроэнергии, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Также ВСУ не оставили попыток нанести удары по Москве.ЗАЭС. Украина резко повысила ставкиСоветник главы "Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. До этого Украина отключила станцию от линии электропередачи в 750 киловольт. К нарушениям безопасной эксплуатации АЭС это не привело, радиационный фон остался в норме. Сейчас электроснабжение ЗАЭС восстановлено, станция работает штатно. Попытка Киева атаковать МосквуМинобороны сообщило, что рано утром Киев попытался ударить по объектам на территории Московской области и Новой Москвы пятью беспилотниками. Четыре дрона были уничтожены средствами ПВО, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Российский МИД заявил, что подобные атаки были бы невозможны без помощи Киеву со стороны США и НАТО, что делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками терактов.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, росэнергоатом, денис пушилин, россия, вячеслав гладков, мария захарова, в мире, зерновая сделка