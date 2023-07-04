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Спецоперация, 4 июля: Украина отключала ЗАЭС от линии электропередачи - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 04.07.2023 (обновлено: 23:55 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/zaes-1882262781.html
Спецоперация, 4 июля: Украина отключала ЗАЭС от линии электропередачи
Спецоперация, 4 июля: Украина отключала ЗАЭС от линии электропередачи - РИА Новости, 04.07.2023
Спецоперация, 4 июля: Украина отключала ЗАЭС от линии электропередачи
Киев выбрал дату для того, чтобы сбросить грязную бомбу на Запорожскую АЭС, которую до этого отключил от важного источника электроэнергии, заявил советник главы РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:07
2023-07-04T23:55
специальная военная операция на украине
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
росэнергоатом
денис пушилин
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев выбрал дату для того, чтобы сбросить грязную бомбу на Запорожскую АЭС, которую до этого отключил от важного источника электроэнергии, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Также ВСУ не оставили попыток нанести удары по Москве.ЗАЭС. Украина резко повысила ставкиСоветник главы "Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. До этого Украина отключила станцию от линии электропередачи в 750 киловольт. К нарушениям безопасной эксплуатации АЭС это не привело, радиационный фон остался в норме. Сейчас электроснабжение ЗАЭС восстановлено, станция работает штатно. Попытка Киева атаковать МосквуМинобороны сообщило, что рано утром Киев попытался ударить по объектам на территории Московской области и Новой Москвы пятью беспилотниками. Четыре дрона были уничтожены средствами ПВО, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Российский МИД заявил, что подобные атаки были бы невозможны без помощи Киеву со стороны США и НАТО, что делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками терактов.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, росэнергоатом, денис пушилин, россия, вячеслав гладков, мария захарова, в мире, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Росэнергоатом, Денис Пушилин, Россия, Вячеслав Гладков, Мария Захарова, В мире, Зерновая сделка
Спецоперация, 4 июля: Украина отключала ЗАЭС от линии электропередачи

Спецоперация, 4 июля: Украина отключала Запорожскую АЭС от линии электропередачи

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев выбрал дату для того, чтобы сбросить грязную бомбу на Запорожскую АЭС, которую до этого отключил от важного источника электроэнергии, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Также ВСУ не оставили попыток нанести удары по Москве.

ЗАЭС. Украина резко повысила ставки

Советник главы "Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
До этого Украина отключила станцию от линии электропередачи в 750 киловольт. К нарушениям безопасной эксплуатации АЭС это не привело, радиационный фон остался в норме. Сейчас электроснабжение ЗАЭС восстановлено, станция работает штатно.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались
30 июня, 08:00

Попытка Киева атаковать Москву

Минобороны сообщило, что рано утром Киев попытался ударить по объектам на территории Московской области и Новой Москвы пятью беспилотниками. Четыре дрона были уничтожены средствами ПВО, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Российский МИД заявил, что подобные атаки были бы невозможны без помощи Киеву со стороны США и НАТО, что делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками терактов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Откровения Залужного": главком ВСУ нашел виновных в проблемах контрнаступа
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРосэнергоатомДенис ПушилинРоссияВячеслав ГладковМария ЗахароваВ миреЗерновая сделка
 
 
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