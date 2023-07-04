https://ria.ru/20230704/zaes-1882187816.html

Рогов рассказал о попытках ВСУ выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС

Рогов рассказал о попытках ВСУ выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.07.2023

Рогов рассказал о попытках ВСУ выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС

Украинские войска пытаются атаковать в Запорожской области с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге к Запорожской АЭС, но российские войска... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:18

2023-07-04T16:18

2023-07-04T16:18

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска пытаются атаковать в Запорожской области с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге к Запорожской АЭС, но российские войска блокируют все попытки продвижения ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики атакуют с севера-востока васильевского направления, пытаясь вклиниться в нашу линию обороны. Их цель пройти к Васильевке, откуда открывается дорога не только на Токмак и Мелитополь, но и на Запорожскую АЭС", - сказал Рогов. По его словам, в целом по всей линии фронта продолжаются интенсивные бои. "Наша стратегия активной обороны дает свои результаты, враг не может продвинуться на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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