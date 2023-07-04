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Рогов рассказал о попытках ВСУ выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zaes-1882187816.html
Рогов рассказал о попытках ВСУ выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС
Рогов рассказал о попытках ВСУ выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.07.2023
Рогов рассказал о попытках ВСУ выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС
Украинские войска пытаются атаковать в Запорожской области с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге к Запорожской АЭС, но российские войска... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:18
2023-07-04T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска пытаются атаковать в Запорожской области с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге к Запорожской АЭС, но российские войска блокируют все попытки продвижения ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики атакуют с севера-востока васильевского направления, пытаясь вклиниться в нашу линию обороны. Их цель пройти к Васильевке, откуда открывается дорога не только на Токмак и Мелитополь, но и на Запорожскую АЭС", - сказал Рогов. По его словам, в целом по всей линии фронта продолжаются интенсивные бои. "Наша стратегия активной обороны дает свои результаты, враг не может продвинуться на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
запорожская область
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов рассказал о попытках ВСУ выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ пытаются выйти на дорогу к ЗАЭС, но российские войска блокируют их атаки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска пытаются атаковать в Запорожской области с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге к Запорожской АЭС, но российские войска блокируют все попытки продвижения ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики атакуют с севера-востока васильевского направления, пытаясь вклиниться в нашу линию обороны. Их цель пройти к Васильевке, откуда открывается дорога не только на Токмак и Мелитополь, но и на Запорожскую АЭС", - сказал Рогов.
По его словам, в целом по всей линии фронта продолжаются интенсивные бои. "Наша стратегия активной обороны дает свои результаты, враг не может продвинуться на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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