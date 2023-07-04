https://ria.ru/20230704/zaes-1882154024.html

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили - РИА Новости, 04.07.2023

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено в 14.00 во вторник, станция работает штатно, сообщила пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:39

2023-07-04T14:39

2023-07-04T14:39

в мире

украина

запорожская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46ea6d3755aa9680a089c48a2f423889.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено в 14.00 во вторник, станция работает штатно, сообщила пресс-служба ЗАЭС. Ранее советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи 750 киловольт. Накануне МАГАТЭ объявило о подключении резервного электроснабжения станции о линии 330 киловольт. Нарушений безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после отключения от Днепровской ЛЭП и перехода на резервные трансформаторы не зафиксировано, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. "В 14-00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", - приводит слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-служба станции в телеграмм-канале. Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе АЭС нет, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230704/zaes-1882066352.html

https://ria.ru/20230704/zaes-1882095861.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, запорожская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"