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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили - РИА Новости, 04.07.2023
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14:39 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zaes-1882154024.html
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили - РИА Новости, 04.07.2023
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено в 14.00 во вторник, станция работает штатно, сообщила пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:39
2023-07-04T14:39
в мире
украина
запорожская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено в 14.00 во вторник, станция работает штатно, сообщила пресс-служба ЗАЭС. Ранее советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи 750 киловольт. Накануне МАГАТЭ объявило о подключении резервного электроснабжения станции о линии 330 киловольт. Нарушений безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после отключения от Днепровской ЛЭП и перехода на резервные трансформаторы не зафиксировано, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. "В 14-00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", - приводит слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-служба станции в телеграмм-канале. Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе АЭС нет, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882066352.html
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в мире, украина, запорожская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Украина, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановили

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено в 14.00 во вторник, станция работает штатно, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
Ранее советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи 750 киловольт. Накануне МАГАТЭ объявило о подключении резервного электроснабжения станции о линии 330 киловольт. Нарушений безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после отключения от Днепровской ЛЭП и перехода на резервные трансформаторы не зафиксировано, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции.
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"В 14-00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", - приводит слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-служба станции в телеграмм-канале.
Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе АЭС нет, говорится в сообщении.
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В миреУкраинаЗапорожская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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