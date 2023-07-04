https://ria.ru/20230704/zaes-1882154024.html
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили - РИА Новости, 04.07.2023
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено в 14.00 во вторник, станция работает штатно, сообщила пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:39
2023-07-04T14:39
2023-07-04T14:39
в мире
украина
запорожская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено в 14.00 во вторник, станция работает штатно, сообщила пресс-служба ЗАЭС. Ранее советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи 750 киловольт. Накануне МАГАТЭ объявило о подключении резервного электроснабжения станции о линии 330 киловольт. Нарушений безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после отключения от Днепровской ЛЭП и перехода на резервные трансформаторы не зафиксировано, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. "В 14-00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", - приводит слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-служба станции в телеграмм-канале. Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе АЭС нет, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882066352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Украина, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановили