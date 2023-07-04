Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП
Карчаа: Украина отключила ЛЭП 750 кВ, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина минувшей ночью отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи, станция работает от резервной ЛЭП, сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
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"Сегодня, где-то в семь минут второго ночи, <…> они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию", — сказал советник.
Карчаа напомнил, что МАГАТЭ объявило о подключении резервной линии электроснабжения 330 кВ только накануне. Он назвал это решение "значимым фактором", так как новая линия может обеспечивать резервное энергообеспечение блоков.
До этого, в случае отключения "Днепровской" линии 750 кВ, станцию приходилось питать от дизель-генераторов.
Пресс-служба ЗАЭС в телеграм-канале отметила, что питание собственных нужд станции перешло на резервные трансформаторы.
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"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону", — говорится в публикации.
В мае сообщалось о том, что электропитание Запорожской АЭС вновь перевели на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной Днепровской ЛЭП 750 киловольт. МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.