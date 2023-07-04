https://ria.ru/20230704/zaes-1882095861.html

Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП

Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП - РИА Новости, 04.07.2023

Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП

Украина минувшей ночью отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи, станция работает от резервной ЛЭП, сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:01

2023-07-04T12:01

2023-07-04T13:31

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина минувшей ночью отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи, станция работает от резервной ЛЭП, сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня, где-то в семь минут второго ночи, <…> они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию", — сказал советник.Карчаа напомнил, что МАГАТЭ объявило о подключении резервной линии электроснабжения 330 кВ только накануне. Он назвал это решение "значимым фактором", так как новая линия может обеспечивать резервное энергообеспечение блоков.До этого, в случае отключения "Днепровской" линии 750 кВ, станцию приходилось питать от дизель-генераторов.Пресс-служба ЗАЭС в телеграм-канале отметила, что питание собственных нужд станции перешло на резервные трансформаторы."Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону", — говорится в публикации.В мае сообщалось о том, что электропитание Запорожской АЭС вновь перевели на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной Днепровской ЛЭП 750 киловольт. МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.

https://ria.ru/20230704/zaes-1882059402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская аэс, украина, росэнергоатом