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Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП - РИА Новости, 04.07.2023
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12:01 04.07.2023 (обновлено: 13:31 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/zaes-1882095861.html
Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП
Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП - РИА Новости, 04.07.2023
Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП
Украина минувшей ночью отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи, станция работает от резервной ЛЭП, сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:01
2023-07-04T13:31
в мире
запорожская аэс
украина
росэнергоатом
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина минувшей ночью отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи, станция работает от резервной ЛЭП, сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Сегодня, где-то в семь минут второго ночи, &lt;…&gt; они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию&quot;, — сказал советник.Карчаа напомнил, что МАГАТЭ объявило о подключении резервной линии электроснабжения 330 кВ только накануне. Он назвал это решение "значимым фактором", так как новая линия может обеспечивать резервное энергообеспечение блоков.До этого, в случае отключения "Днепровской" линии 750 кВ, станцию приходилось питать от дизель-генераторов.Пресс-служба ЗАЭС в телеграм-канале отметила, что питание собственных нужд станции перешло на резервные трансформаторы."Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону", — говорится в публикации.В мае сообщалось о том, что электропитание Запорожской АЭС вновь перевели на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной Днепровской ЛЭП 750 киловольт. МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.
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в мире, запорожская аэс, украина, росэнергоатом
В мире, Запорожская АЭС, Украина, Росэнергоатом
Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП

Карчаа: Украина отключила ЛЭП 750 кВ, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина минувшей ночью отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи, станция работает от резервной ЛЭП, сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Сегодня, где-то в семь минут второго ночи, <…> они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию", — сказал советник.

Карчаа напомнил, что МАГАТЭ объявило о подключении резервной линии электроснабжения 330 кВ только накануне. Он назвал это решение "значимым фактором", так как новая линия может обеспечивать резервное энергообеспечение блоков.
До этого, в случае отключения "Днепровской" линии 750 кВ, станцию приходилось питать от дизель-генераторов.
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Пресс-служба ЗАЭС в телеграм-канале отметила, что питание собственных нужд станции перешло на резервные трансформаторы.
«
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону", — говорится в публикации.
В мае сообщалось о том, что электропитание Запорожской АЭС вновь перевели на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной Днепровской ЛЭП 750 киловольт. МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.
Запорожская атомная электростанция
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
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