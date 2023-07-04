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Васильева: список словарей объединит усилия по сохранению русского языка - РИА Новости, 04.07.2023
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Год педагога и наставника
 
14:46 04.07.2023 (обновлено: 15:55 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/yazyk-1882156094.html
Васильева: список словарей объединит усилия по сохранению русского языка
Васильева: список словарей объединит усилия по сохранению русского языка - РИА Новости, 04.07.2023
Васильева: список словарей объединит усилия по сохранению русского языка
Создание нормативного списка словарей позволит консолидировать усилия научного и профессионального сообщества по сохранению красоты и чистоты великого русского... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:46
2023-07-04T15:55
год педагога и наставника
общество
ольга васильева
российская академия образования
сн_образование
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Создание нормативного списка словарей позволит консолидировать усилия научного и профессионального сообщества по сохранению красоты и чистоты великого русского языка, считает президент Российской академии образования Ольга Васильева."Сегодня ученые Российской академии образования ведут системную разработку вопросов поддержки современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, участвуют в проведении фундаментальных научных, прикладных и экспертных исследований в области русистики. Уверена, что создание нормативного списка словарей позволит консолидировать усилия научного и профессионального сообщества по сохранению красоты и чистоты великого русского языка", – отметила эксперт.Президент Российской академии образования полагает, что приобщение к русскому языку позволяет передать детям традиционные для нашего общества ценности, весь тот многовековой духовный и нравственный опыт, который накоплен поколениями предшественников."В отечественной школе русский язык всегда был и остается "предметом предметов", на фундаменте которого строится единое образовательное пространство нашей многонациональной страны", – подчеркнула Ольга Васильева.Напомним, что накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.
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общество, ольга васильева, российская академия образования, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Ольга Васильева, Российская академия образования, СН_Образование, Социальный навигатор

Васильева: список словарей объединит усилия по сохранению русского языка

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии образования Ольга Васильева
Президент Российской академии образования Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Создание нормативного списка словарей позволит консолидировать усилия научного и профессионального сообщества по сохранению красоты и чистоты великого русского языка, считает президент Российской академии образования Ольга Васильева.
"Сегодня ученые Российской академии образования ведут системную разработку вопросов поддержки современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, участвуют в проведении фундаментальных научных, прикладных и экспертных исследований в области русистики. Уверена, что создание нормативного списка словарей позволит консолидировать усилия научного и профессионального сообщества по сохранению красоты и чистоты великого русского языка", – отметила эксперт.
Президент Российской академии образования полагает, что приобщение к русскому языку позволяет передать детям традиционные для нашего общества ценности, весь тот многовековой духовный и нравственный опыт, который накоплен поколениями предшественников.
"В отечественной школе русский язык всегда был и остается "предметом предметов", на фундаменте которого строится единое образовательное пространство нашей многонациональной страны", – подчеркнула Ольга Васильева.
Напомним, что накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.
Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.
Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.
 
Год педагога и наставникаОбществоОльга ВасильеваРоссийская академия образованияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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