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Васильева: список словарей объединит усилия по сохранению русского языка

Васильева: список словарей объединит усилия по сохранению русского языка - РИА Новости, 04.07.2023

Васильева: список словарей объединит усилия по сохранению русского языка

Создание нормативного списка словарей позволит консолидировать усилия научного и профессионального сообщества по сохранению красоты и чистоты великого русского... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:46

2023-07-04T14:46

2023-07-04T15:55

год педагога и наставника

общество

ольга васильева

российская академия образования

сн_образование

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Создание нормативного списка словарей позволит консолидировать усилия научного и профессионального сообщества по сохранению красоты и чистоты великого русского языка, считает президент Российской академии образования Ольга Васильева."Сегодня ученые Российской академии образования ведут системную разработку вопросов поддержки современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, участвуют в проведении фундаментальных научных, прикладных и экспертных исследований в области русистики. Уверена, что создание нормативного списка словарей позволит консолидировать усилия научного и профессионального сообщества по сохранению красоты и чистоты великого русского языка", – отметила эксперт.Президент Российской академии образования полагает, что приобщение к русскому языку позволяет передать детям традиционные для нашего общества ценности, весь тот многовековой духовный и нравственный опыт, который накоплен поколениями предшественников."В отечественной школе русский язык всегда был и остается "предметом предметов", на фундаменте которого строится единое образовательное пространство нашей многонациональной страны", – подчеркнула Ольга Васильева.Напомним, что накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга васильева, российская академия образования, сн_образование, социальный навигатор