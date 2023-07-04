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ВТБ Мои Инвестиции: названы перспективные активы для вложений в 3 квартале - РИА Новости, 04.07.2023
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19:13 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/vtb-1882237579.html
ВТБ Мои Инвестиции: названы перспективные активы для вложений в 3 квартале
ВТБ Мои Инвестиции: названы перспективные активы для вложений в 3 квартале - РИА Новости, 04.07.2023
ВТБ Мои Инвестиции: названы перспективные активы для вложений в 3 квартале
Российские акции банковского, сталелитейного и ИТ-секторов с потенциальной доходностью выше рынка могут представлять наибольший интерес для вложений в III... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:13
2023-07-04T19:13
россия
станислав клещев
втб
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
urals
экономика
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские акции банковского, сталелитейного и ИТ-секторов с потенциальной доходностью выше рынка могут представлять наибольший интерес для вложений в III квартале 2023 года, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Как сообщает пресс-служба банка, аналитики представили инвестиционную стратегию "ВТБ Мои Инвестиции" на III квартал 2023 года. По мнению экспертов, Банк России может повысить ставку с текущих 7,5% до 8,5%, а курс рубля к доллару на конец года составит 81-84 рубля за доллар. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что наибольший интерес для инвестиций представляют акции банковского, сталелитейного и ИТ-секторов, а также рублевые корпоративные облигации качественного 2-го эшелона (доходность: более 10%, срок до 2 лет) и замещающие облигации. Согласно опубликованной инвестиционной стратегии, совокупная доходность рынка российских акций может составить 15,8% на горизонте 12 месяцев. Индекс Мосбиржи прогнозируется на уровне 2964 при ожидаемой дивидендной доходности 8,3%. Также аналитики предлагают обратить внимание на следующие активы: рублевые корпоративные облигации качественного 2-го эшелона для фиксации двузначной доходности 10+% годовых на срок до 2-х лет до погашения; замещающие валютные облигации в безопасной российской инфраструктуре для страховки от ослабления рубля. "Основным драйвером для большинства компаний станет возобновление раскрытия информации и поступления дивидендов. По нашим оценкам, по итогам дивидендного сезона российские инвесторы могут получить около 236 миллиардов рублей. В частности, мы прогнозируем, что компании черной металлургии могут вернуться к дивидендным выплатам во второй половине года. При этом самое главное для инвестора – поддерживать высокую диверсификацию портфеля. Так, можно обратить внимание на рынок замещающих облигаций. Также в отсутствие доступа к рынку евробондов ждем роста размещений облигаций 1-го эшелона на локальном рынке. В конкуренции с аукционами Минфина РФ качественные корпоративные облигации могут размещаться с дополнительной премией", - считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. Согласно стратегии "ВТБ Мои Инвестиции", инфляция в России на конец года может составить 6-6,5%, средняя цена нефти Urals в течение года - 63 доллара за баррель. "Риторика ЦБ РФ говорит о готовности повышать ключевую ставку в условиях все более выраженных проинфляционных рисков. Мы считаем, что во второй половине 2023 года она будет повышена с текущих 7,5% до 8,5%. Что касается перспектив рубля, краткосрочно курс могут поддержать дивидендные выплаты экспортеров. На конец 2023 года ожидаем курс 81-84 рубля за доллар и 11 рублей за юань", - сообщил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.
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россия, станислав клещев, втб, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), urals, экономика
Россия, Станислав Клещев, ВТБ, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Urals, Экономика
ВТБ Мои Инвестиции: названы перспективные активы для вложений в 3 квартале

Аналитики представили инвестиционную стратегию "ВТБ Мои Инвестиции" на III квартал года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские акции банковского, сталелитейного и ИТ-секторов с потенциальной доходностью выше рынка могут представлять наибольший интерес для вложений в III квартале 2023 года, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".
Как сообщает пресс-служба банка, аналитики представили инвестиционную стратегию "ВТБ Мои Инвестиции" на III квартал 2023 года. По мнению экспертов, Банк России может повысить ставку с текущих 7,5% до 8,5%, а курс рубля к доллару на конец года составит 81-84 рубля за доллар. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что наибольший интерес для инвестиций представляют акции банковского, сталелитейного и ИТ-секторов, а также рублевые корпоративные облигации качественного 2-го эшелона (доходность: более 10%, срок до 2 лет) и замещающие облигации.
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3 июля, 14:38
Согласно опубликованной инвестиционной стратегии, совокупная доходность рынка российских акций может составить 15,8% на горизонте 12 месяцев. Индекс Мосбиржи прогнозируется на уровне 2964 при ожидаемой дивидендной доходности 8,3%.
Также аналитики предлагают обратить внимание на следующие активы: рублевые корпоративные облигации качественного 2-го эшелона для фиксации двузначной доходности 10+% годовых на срок до 2-х лет до погашения; замещающие валютные облигации в безопасной российской инфраструктуре для страховки от ослабления рубля.
"Основным драйвером для большинства компаний станет возобновление раскрытия информации и поступления дивидендов. По нашим оценкам, по итогам дивидендного сезона российские инвесторы могут получить около 236 миллиардов рублей. В частности, мы прогнозируем, что компании черной металлургии могут вернуться к дивидендным выплатам во второй половине года. При этом самое главное для инвестора – поддерживать высокую диверсификацию портфеля. Так, можно обратить внимание на рынок замещающих облигаций. Также в отсутствие доступа к рынку евробондов ждем роста размещений облигаций 1-го эшелона на локальном рынке. В конкуренции с аукционами Минфина РФ качественные корпоративные облигации могут размещаться с дополнительной премией", - считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.
Согласно стратегии "ВТБ Мои Инвестиции", инфляция в России на конец года может составить 6-6,5%, средняя цена нефти Urals в течение года - 63 доллара за баррель.
"Риторика ЦБ РФ говорит о готовности повышать ключевую ставку в условиях все более выраженных проинфляционных рисков. Мы считаем, что во второй половине 2023 года она будет повышена с текущих 7,5% до 8,5%. Что касается перспектив рубля, краткосрочно курс могут поддержать дивидендные выплаты экспортеров. На конец 2023 года ожидаем курс 81-84 рубля за доллар и 11 рублей за юань", - сообщил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.
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ВТБ не намерен покупать долю в "Яндексе"
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