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Глава СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
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19:42 04.07.2023 (обновлено: 20:04 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/vsu-1882241714.html
Глава СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
Глава СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
Глава СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
Украинская армия изменила стратегию контрнаступления, написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:42
2023-07-04T20:04
политика
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россия
алексей данилов
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинская армия изменила стратегию контрнаступления, написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.&quot;На данном этапе активных боевых действий силы обороны Украины выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, складов горючего, боевой техники, пунктов управления, артиллерии и сил ПВО&quot;, — заявил киевский чиновник.Он утверждает, что теперь главной целью ВСУ будет не продвижение вперед, а "истощение российской армии".Ранее замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр признала, что для армии страны ситуация "довольно сложная", а президент республики Владимир Зеленский отметил, что наступление проходит "медленнее, чем хотелось бы". Западные СМИ тоже отмечали слабые результаты ВСУ.Президент России Владимир Путин также сообщил о провале контрнаступления украинских войск. Он отметил, что все попытки Киева прорвать укрепления не увенчались успехом ни на одном из направлений. Как подчеркнул глава государства, это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективностью отечественных вооружений.
https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html
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политика, украина, россия, алексей данилов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Политика, Украина, Россия, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Глава СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

Глава СНБО Алексей Данилов заявил об изменении стратегии контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинская армия изменила стратегию контрнаступления, написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«

"На данном этапе активных боевых действий силы обороны Украины выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, складов горючего, боевой техники, пунктов управления, артиллерии и сил ПВО", — заявил киевский чиновник.

Он утверждает, что теперь главной целью ВСУ будет не продвижение вперед, а "истощение российской армии".
Ранее замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр признала, что для армии страны ситуация "довольно сложная", а президент республики Владимир Зеленский отметил, что наступление проходит "медленнее, чем хотелось бы". Западные СМИ тоже отмечали слабые результаты ВСУ.
Президент России Владимир Путин также сообщил о провале контрнаступления украинских войск. Он отметил, что все попытки Киева прорвать укрепления не увенчались успехом ни на одном из направлений. Как подчеркнул глава государства, это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективностью отечественных вооружений.
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ПолитикаУкраинаРоссияАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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