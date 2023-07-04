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Глава СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

Глава СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023

Глава СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

Украинская армия изменила стратегию контрнаступления, написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:42

2023-07-04T19:42

2023-07-04T20:04

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинская армия изменила стратегию контрнаступления, написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов."На данном этапе активных боевых действий силы обороны Украины выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, складов горючего, боевой техники, пунктов управления, артиллерии и сил ПВО", — заявил киевский чиновник.Он утверждает, что теперь главной целью ВСУ будет не продвижение вперед, а "истощение российской армии".Ранее замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр признала, что для армии страны ситуация "довольно сложная", а президент республики Владимир Зеленский отметил, что наступление проходит "медленнее, чем хотелось бы". Западные СМИ тоже отмечали слабые результаты ВСУ.Президент России Владимир Путин также сообщил о провале контрнаступления украинских войск. Он отметил, что все попытки Киева прорвать укрепления не увенчались успехом ни на одном из направлений. Как подчеркнул глава государства, это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективностью отечественных вооружений.

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политика, украина, россия, алексей данилов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины