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"Барбароссы" не вышло. В Германии сравнили атаки ВСУ с нападением на СССР
"Барбароссы" не вышло. В Германии сравнили атаки ВСУ с нападением на СССР - РИА Новости, 04.07.2023
"Барбароссы" не вышло. В Германии сравнили атаки ВСУ с нападением на СССР
Надежды на быстрое и успешное контрнаступление украинских сил оказались тщетными, заявил порталу T-Online немецкий политолог Херфрид Мюнклер. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:15
2023-07-04T14:15
2023-07-04T14:15
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Надежды на быстрое и успешное контрнаступление украинских сил оказались тщетными, заявил порталу T-Online немецкий политолог Херфрид Мюнклер.По его словам, контрнаступление Киева продвигается в лучшем случае вяло, а поставленная Зеленскому западная техника не смогла добиться достаточной эффективности. Когнитивное искажение в Германии, как считает Мюнклер, началось с поставки Украине пяти тысяч немецких касок."Это создало ошибочное представление о том, что гораздо более эффективное в военном отношении снабжение основными боевыми танками почти автоматически приведет к краху русского фронта. Эта идея была и остается абсурдной", — считает политолог.При этом эксперт подчеркнул, что в Германии надеялись на гораздо более быстрое и удачное для киевского режима развитие событий, схожее с наступлением гитлеровских войск в самом начале Великой Отечественной войны."Расчет на то, что украинцы своим наступлением смогут быстро прорваться к Азовскому морю и тем самым расколоть русский фронт, был и остается утопичным. Такие надежды напоминают начальный этап немецкого вторжения в Советский Союз в 1941 году с большими боями на окружение. На самом деле в нынешней ситуации гораздо уместнее сравнение с Первой мировой войной", — пояснил Мюнклер.Во вторник экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может не пережить последствия украинского кризиса.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882083461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, министерство обороны сша, киев, нато
В мире, Германия, Украина, Министерство обороны США, Киев, НАТО
"Барбароссы" не вышло. В Германии сравнили атаки ВСУ с нападением на СССР
Политолог Мюнклер: в Германии надеялись, что атаки ВСУ будут похожи на план "Барбаросса"