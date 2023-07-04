https://ria.ru/20230704/vsu-1882146250.html

"Барбароссы" не вышло. В Германии сравнили атаки ВСУ с нападением на СССР

"Барбароссы" не вышло. В Германии сравнили атаки ВСУ с нападением на СССР - РИА Новости, 04.07.2023

"Барбароссы" не вышло. В Германии сравнили атаки ВСУ с нападением на СССР

Надежды на быстрое и успешное контрнаступление украинских сил оказались тщетными, заявил порталу T-Online немецкий политолог Херфрид Мюнклер. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:15

2023-07-04T14:15

2023-07-04T14:15

в мире

германия

украина

министерство обороны сша

киев

нато

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Надежды на быстрое и успешное контрнаступление украинских сил оказались тщетными, заявил порталу T-Online немецкий политолог Херфрид Мюнклер.По его словам, контрнаступление Киева продвигается в лучшем случае вяло, а поставленная Зеленскому западная техника не смогла добиться достаточной эффективности. Когнитивное искажение в Германии, как считает Мюнклер, началось с поставки Украине пяти тысяч немецких касок."Это создало ошибочное представление о том, что гораздо более эффективное в военном отношении снабжение основными боевыми танками почти автоматически приведет к краху русского фронта. Эта идея была и остается абсурдной", — считает политолог.При этом эксперт подчеркнул, что в Германии надеялись на гораздо более быстрое и удачное для киевского режима развитие событий, схожее с наступлением гитлеровских войск в самом начале Великой Отечественной войны."Расчет на то, что украинцы своим наступлением смогут быстро прорваться к Азовскому морю и тем самым расколоть русский фронт, был и остается утопичным. Такие надежды напоминают начальный этап немецкого вторжения в Советский Союз в 1941 году с большими боями на окружение. На самом деле в нынешней ситуации гораздо уместнее сравнение с Первой мировой войной", — пояснил Мюнклер.Во вторник экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может не пережить последствия украинского кризиса.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882083461.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1882011336.html

германия

украина

киев

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, украина, министерство обороны сша, киев, нато