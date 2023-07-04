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Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2023
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07:25 04.07.2023 (обновлено: 07:26 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/vpechatlenie-1882049568.html
Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе
Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2023
Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе
Старики в Донбассе не оставляют свои дома, даже если от них ничего не осталось, и стараются сохранять чувство юмора, для них это форма выразить, что они – часть РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:25
2023-07-04T07:26
в мире
аргентина
донбасс
россия
специальная военная операция на украине
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл – РИА Новости. Старики в Донбассе не оставляют свои дома, даже если от них ничего не осталось, и стараются сохранять чувство юмора, для них это форма выразить, что они – часть сопротивления, рассказал РИА Новости аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо. "Все аргентинские журналисты едут в Киев, чтобы (по дороге) увидеть какое-нибудь разрушенное здание и сделать из киевского режима жертву. Я знал, что хотел выбрать совсем другой путь, который никто в Аргентине не выбрал – поехать в Донбасс", - сказал Сальгадо. За несколько недель он снял мини-сериал из шести частей, получивший название "Танго свободы в Луганске" (Tango de libertad en Lugansk). Это свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года. Сальгадо отметил, что некоторые слова людей и их истории произвели на него особое впечатление. "Старики не оставляют свои дома, даже если этих домов уже нет. И это на меня произвело очень сильное впечатление. Они, зная, что им (из-за возраста) не так много осталось жить, что они живут под бомбежками, продолжали, например, объезжать свою деревню на велосипеде в поисках знакомых. Их дети и внуки уже покинули деревню, потому что там негде было жить, но старики были готовы продолжать жить в том, что осталось", - отметил журналист. "Эти люди мне показали, что они являются частью сопротивления через радость и юмор, который они сохраняют, несмотря на то, что потеряли все", - добавил он. Сальгадо рассказал, что один мужчина отвел его в то, что раньше было квартирой и от которой ничего не осталось. Его соседка погибла при бомбежке. "Он мне сказал: "Это моя квартира. Раньше у меня было 60 метров, но поскольку все стены разрушились, теперь у меня 120 метров". И это чувств юмора у пожилых людей – их выражение сопротивления", - сказал журналист.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882039330.html
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882045430.html
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в мире, аргентина, донбасс, россия
В мире, Аргентина, Донбасс, Россия, Специальная военная операция на Украине
Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе

Аргентинский журналист Сальгадо: старики в Донбассе стараются сохранять чувство юмора

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЖители Мариуполя
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл – РИА Новости. Старики в Донбассе не оставляют свои дома, даже если от них ничего не осталось, и стараются сохранять чувство юмора, для них это форма выразить, что они – часть сопротивления, рассказал РИА Новости аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо.
«
"Все аргентинские журналисты едут в Киев, чтобы (по дороге) увидеть какое-нибудь разрушенное здание и сделать из киевского режима жертву. Я знал, что хотел выбрать совсем другой путь, который никто в Аргентине не выбрал – поехать в Донбасс", - сказал Сальгадо.
За несколько недель он снял мини-сериал из шести частей, получивший название "Танго свободы в Луганске" (Tango de libertad en Lugansk). Это свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года.
Сальгадо отметил, что некоторые слова людей и их истории произвели на него особое впечатление.
"Старики не оставляют свои дома, даже если этих домов уже нет. И это на меня произвело очень сильное впечатление. Они, зная, что им (из-за возраста) не так много осталось жить, что они живут под бомбежками, продолжали, например, объезжать свою деревню на велосипеде в поисках знакомых. Их дети и внуки уже покинули деревню, потому что там негде было жить, но старики были готовы продолжать жить в том, что осталось", - отметил журналист.
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"Эти люди мне показали, что они являются частью сопротивления через радость и юмор, который они сохраняют, несмотря на то, что потеряли все", - добавил он.
Сальгадо рассказал, что один мужчина отвел его в то, что раньше было квартирой и от которой ничего не осталось. Его соседка погибла при бомбежке.
"Он мне сказал: "Это моя квартира. Раньше у меня было 60 метров, но поскольку все стены разрушились, теперь у меня 120 метров". И это чувств юмора у пожилых людей – их выражение сопротивления", - сказал журналист.
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