https://ria.ru/20230704/vpechatlenie-1882049568.html

Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе

Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2023

Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе

Старики в Донбассе не оставляют свои дома, даже если от них ничего не осталось, и стараются сохранять чувство юмора, для них это форма выразить, что они – часть РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:25

2023-07-04T07:25

2023-07-04T07:26

в мире

аргентина

донбасс

россия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799516637_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_de78fbe49e51df2040e34e5779ac0711.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл – РИА Новости. Старики в Донбассе не оставляют свои дома, даже если от них ничего не осталось, и стараются сохранять чувство юмора, для них это форма выразить, что они – часть сопротивления, рассказал РИА Новости аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо. "Все аргентинские журналисты едут в Киев, чтобы (по дороге) увидеть какое-нибудь разрушенное здание и сделать из киевского режима жертву. Я знал, что хотел выбрать совсем другой путь, который никто в Аргентине не выбрал – поехать в Донбасс", - сказал Сальгадо. За несколько недель он снял мини-сериал из шести частей, получивший название "Танго свободы в Луганске" (Tango de libertad en Lugansk). Это свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года. Сальгадо отметил, что некоторые слова людей и их истории произвели на него особое впечатление. "Старики не оставляют свои дома, даже если этих домов уже нет. И это на меня произвело очень сильное впечатление. Они, зная, что им (из-за возраста) не так много осталось жить, что они живут под бомбежками, продолжали, например, объезжать свою деревню на велосипеде в поисках знакомых. Их дети и внуки уже покинули деревню, потому что там негде было жить, но старики были готовы продолжать жить в том, что осталось", - отметил журналист. "Эти люди мне показали, что они являются частью сопротивления через радость и юмор, который они сохраняют, несмотря на то, что потеряли все", - добавил он. Сальгадо рассказал, что один мужчина отвел его в то, что раньше было квартирой и от которой ничего не осталось. Его соседка погибла при бомбежке. "Он мне сказал: "Это моя квартира. Раньше у меня было 60 метров, но поскольку все стены разрушились, теперь у меня 120 метров". И это чувств юмора у пожилых людей – их выражение сопротивления", - сказал журналист.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882039330.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882045430.html

аргентина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, аргентина, донбасс, россия