https://ria.ru/20230704/vertolety-1882043379.html

Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом

Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.07.2023

Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинскую бронетехнику на Краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T05:06

2023-07-04T05:06

2023-07-04T05:06

специальная военная операция на украине

центральный военный округ

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_f0737b7df9a54d3b2038d63643245ad3.jpg

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинскую бронетехнику на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Противник подвозит личный состав на броневиках, на БТР. И мы эти БТР уничтожаем на подходах вместе с личным составом. Сейчас вот в полете уничтожили одну единицу. Одной управляемой ракетой. Одним выстрелом – одна цель", – подчеркнул летчик с позывным "Отец". По данным оборонного ведомства, экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику противника, применив авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь – М". "Действуя в составе боевых пар, летчики Ка-52 и Ми-28Н на предельно малой высоте выполнили скрытые заходы на цель, поразив наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основу пораженной техники ВСУ составили иностранные танки и боевые машины пехоты, поставляемые западными странами", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230704/aviatsiya-1882043032.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный военный округ, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", безопасность