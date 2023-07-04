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Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом
Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.07.2023
Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом
Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинскую бронетехнику на Краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T05:06
2023-07-04T05:06
2023-07-04T05:06
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинскую бронетехнику на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Противник подвозит личный состав на броневиках, на БТР. И мы эти БТР уничтожаем на подходах вместе с личным составом. Сейчас вот в полете уничтожили одну единицу. Одной управляемой ракетой. Одним выстрелом – одна цель", – подчеркнул летчик с позывным "Отец". По данным оборонного ведомства, экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику противника, применив авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь – М". "Действуя в составе боевых пар, летчики Ка-52 и Ми-28Н на предельно малой высоте выполнили скрытые заходы на цель, поразив наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основу пораженной техники ВСУ составили иностранные танки и боевые машины пехоты, поставляемые западными странами", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230704/aviatsiya-1882043032.html
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центральный военный округ, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность
Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом
Минобороны: вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом