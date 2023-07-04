https://ria.ru/20230704/varna-1882215183.html
Генконсульство в Варне назвало имена погибших на борту судна россиян
Генконсульство в Варне назвало имена погибших на борту судна россиян - РИА Новости, 04.07.2023
Генконсульство в Варне назвало имена погибших на борту судна россиян
В результате инцидента на борту судна в порту Варны погибли россияне Александр Креминский и Артем Галушенко, причина их гибели пока что неизвестна, сообщили РИА РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:38
2023-07-04T17:38
2023-07-04T17:38
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В результате инцидента на борту судна в порту Варны погибли россияне Александр Креминский и Артем Галушенко, причина их гибели пока что неизвестна, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Варне. "Александр Креминский 1965 года рождения и Артем Галушенко 26 декабря 1991 года рождения, оба граждане России... Причину (гибели – ред.) не уточняют предварительно, известно, что их нашли в трюме судна", - сказал представитель генконсульства. Как уточнили в учреждении, на данный момент еще проводятся следственные действия, связаться с родственниками погибших пока что не удалось. Во вторник телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии сообщил, что на борту судна в порту Варны погибли два российских моряка. Капитан судна ранее уточнил, что погибшие — россияне 32 и 58 лет. Их извлекли из трюма сотрудники пожарной службы. Экипаж судна составлял 14 человек. Оно останется в порту Варны, пока следователи не завершат работу.
https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варна, россия, болгария
В мире, Варна, Россия, Болгария
Генконсульство в Варне назвало имена погибших на борту судна россиян
Генконсульство: на борту судна в болгарской Варне погибли россияне Креминский и Галушенко
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В результате инцидента на борту судна в порту Варны погибли россияне Александр Креминский и Артем Галушенко, причина их гибели пока что неизвестна, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Варне.
"Александр Креминский 1965 года рождения и Артем Галушенко 26 декабря 1991 года рождения, оба граждане России... Причину (гибели – ред.) не уточняют предварительно, известно, что их нашли в трюме судна", - сказал представитель генконсульства.
Как уточнили в учреждении, на данный момент еще проводятся следственные действия, связаться с родственниками погибших пока что не удалось.
Во вторник телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии
сообщил, что на борту судна в порту Варны погибли два российских моряка. Капитан судна ранее уточнил, что погибшие — россияне 32 и 58 лет. Их извлекли из трюма сотрудники пожарной службы. Экипаж судна составлял 14 человек. Оно останется в порту Варны, пока следователи не завершат работу.
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