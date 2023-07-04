ПА ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими, говорится в резолюции организации.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ считает, что действия группы "Вагнер"… могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям, и поэтому обозначение группы "Вагнер" в качестве террористической организации национальными властями является в этой связи обоснованным", - говорится в резолюции.
Кроме того, в документе отмечается, что его авторы осуждают правительство Белоруссии за поддержку "Вагнера" и разрешение ЧВК размещаться на своей территории. По мнению составителей резолюции, это ставит под угрозу весь регион Балтийских стран.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.