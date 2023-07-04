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ПА ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими - РИА Новости, 04.07.2023
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23:26 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/vagner-1882264425.html
ПА ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими
ПА ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими - РИА Новости, 04.07.2023
ПА ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими, говорится в резолюции организации. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:26
2023-07-04T23:26
в мире
россия
белоруссия
ростов-на-дону
александр лукашенко
евгений пригожин
владимир путин
обсе
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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими, говорится в резолюции организации. "Парламентская ассамблея ОБСЕ считает, что действия группы "Вагнер"… могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям, и поэтому обозначение группы "Вагнер" в качестве террористической организации национальными властями является в этой связи обоснованным", - говорится в резолюции. Кроме того, в документе отмечается, что его авторы осуждают правительство Белоруссии за поддержку "Вагнера" и разрешение ЧВК размещаться на своей территории. По мнению составителей резолюции, это ставит под угрозу весь регион Балтийских стран. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230703/moldavia-1881975814.html
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в мире, россия, белоруссия, ростов-на-дону, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин, обсе, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Владимир Путин, ОБСЕ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ПА ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими, говорится в резолюции организации.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ считает, что действия группы "Вагнер"… могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям, и поэтому обозначение группы "Вагнер" в качестве террористической организации национальными властями является в этой связи обоснованным", - говорится в резолюции.
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Кроме того, в документе отмечается, что его авторы осуждают правительство Белоруссии за поддержку "Вагнера" и разрешение ЧВК размещаться на своей территории. По мнению составителей резолюции, это ставит под угрозу весь регион Балтийских стран.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
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