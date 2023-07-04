https://ria.ru/20230704/uvazhenie-1882033662.html

"Он прав". Западу предложили научиться у Путина одной вещи

"Он прав". Западу предложили научиться у Путина одной вещи - РИА Новости, 04.07.2023

"Он прав". Западу предложили научиться у Путина одной вещи

Пользователи Twitter восхитились словами Владимира Путина о том, что неуважение к Корану и другим священным писанием непростительно. Видео с заявлением Путина... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T00:58

2023-07-04T00:58

2023-07-04T00:58

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россия

швеция

дербент

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter восхитились словами Владимира Путина о том, что неуважение к Корану и другим священным писанием непростительно. Видео с заявлением Путина выложил в своем микроблоге американский журналист Джексон Хинкл.Во время визита в Дагестан президент посетил Джума-мечеть в Дербенте, где ему подарили Коран. Путин заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства также подчеркнул, что Россия намерена всегда придерживаться этих законодательных правил."Он прав. Запад должен у него поучиться", — отметил Sword."Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой", — высказался Sanusi_BSoro."Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России", — прокомментировал Sultan."Президент Путин защищает все религии. И это закреплено в их конституции", — написал MaryMacElveen."Вам, европейцам и американцам, стоит поучиться морали у Путина", — предложил Ehsaan Nazir.Ранее в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла акция сожжения Корана, что вызвало широкий отклик во многих странах мира.

https://ria.ru/20230703/putin-1881934311.html

https://ria.ru/20230629/putin-1881188239.html

россия

швеция

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в мире, россия, швеция, дербент, владимир путин