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"Он прав". Западу предложили научиться у Путина одной вещи - РИА Новости, 04.07.2023
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00:58 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/uvazhenie-1882033662.html
"Он прав". Западу предложили научиться у Путина одной вещи
"Он прав". Западу предложили научиться у Путина одной вещи - РИА Новости, 04.07.2023
"Он прав". Западу предложили научиться у Путина одной вещи
Пользователи Twitter восхитились словами Владимира Путина о том, что неуважение к Корану и другим священным писанием непростительно. Видео с заявлением Путина... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:58
2023-07-04T00:58
в мире
россия
швеция
дербент
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter восхитились словами Владимира Путина о том, что неуважение к Корану и другим священным писанием непростительно. Видео с заявлением Путина выложил в своем микроблоге американский журналист Джексон Хинкл.Во время визита в Дагестан президент посетил Джума-мечеть в Дербенте, где ему подарили Коран. Путин заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства также подчеркнул, что Россия намерена всегда придерживаться этих законодательных правил."Он прав. Запад должен у него поучиться", — отметил Sword."Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой", — высказался Sanusi_BSoro."Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России", — прокомментировал Sultan."Президент Путин защищает все религии. И это закреплено в их конституции", — написал MaryMacElveen."Вам, европейцам и американцам, стоит поучиться морали у Путина", — предложил Ehsaan Nazir.Ранее в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла акция сожжения Корана, что вызвало широкий отклик во многих странах мира.
https://ria.ru/20230703/putin-1881934311.html
https://ria.ru/20230629/putin-1881188239.html
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в мире, россия, швеция, дербент, владимир путин
В мире, Россия, Швеция, Дербент, Владимир Путин
"Он прав". Западу предложили научиться у Путина одной вещи

Пользователи Twitter предложили Западу поучиться у Путина уважению к священным писаниям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter восхитились словами Владимира Путина о том, что неуважение к Корану и другим священным писанием непростительно. Видео с заявлением Путина выложил в своем микроблоге американский журналист Джексон Хинкл.
Во время визита в Дагестан президент посетил Джума-мечеть в Дербенте, где ему подарили Коран. Путин заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства также подчеркнул, что Россия намерена всегда придерживаться этих законодательных правил.
«
"Он прав. Запад должен у него поучиться", — отметил Sword.
"Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой", — высказался Sanusi_BSoro.
"Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России", — прокомментировал Sultan.
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"Президент Путин защищает все религии. И это закреплено в их конституции", — написал MaryMacElveen.
"Вам, европейцам и американцам, стоит поучиться морали у Путина", — предложил Ehsaan Nazir.
Ранее в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла акция сожжения Корана, что вызвало широкий отклик во многих странах мира.
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