https://ria.ru/20230704/uslugi-1882098258.html

Услуги платформы "Мой экспорт" помогут изучить зарубежные рынки

Услуги платформы "Мой экспорт" помогут изучить зарубежные рынки - РИА Новости, 04.07.2023

Услуги платформы "Мой экспорт" помогут изучить зарубежные рынки

Маркетинговые услуги в области полевых исследований розничных рынков зарубежных стран, анализа внешнеторговых барьеров и условий доступа, поиска потенциальных... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:09

2023-07-04T12:09

2023-07-04T12:09

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Маркетинговые услуги в области полевых исследований розничных рынков зарубежных стран, анализа внешнеторговых барьеров и условий доступа, поиска потенциальных направлений для наращивания поставок продукции уже доступны на b2b-маркетплейсе "Профессионалы экспорта", который работает на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."B2b-маркетплейс устроен по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и YouDo. Экспортер сам выбирает исполнителя по различным критериям: стоимости, сроку выполнения работ или рейтингу", - сообщает центр."Действующим экспортерам и предприятиям, планирующим наладить экспортные поставки за рубеж, платформа "Мой экспорт" предлагает пять различных маркетинговых услуг, которые позволят оптимизировать стратегию, сохранить ресурсы и принять обоснованное решение по выходу на перспективный рынок", - уточнил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.Услуги оказывают компании-партнеры, каждая из которых прошла проверку Российского экспортного центра и аккредитована специально для работы на b2b-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". В зависимости от своих потребностей экспортеры и компании, планирующие начать экспортную деятельность, напрямую с исполнителем смогут определить необходимую степень детализации и объем проводимого исследования: от первичного ориентирования на международном рынке с выбором перспективных направлений экспорта до углубленного изучения конкретного розничного рынка по целевой продукции.Каждая услуга оказывается по утвержденному Российским экспортным центром стандарту, а прозрачная система ее оформления позволяет заранее определить конечную стоимость кастомизированного исследования.Флагманская маркетинговая услуга - "Анализ рынка по стандартным критериям" - позволит заказать исследование целевого рынка, оценить динамику спроса и предложения, специфику конкурентной среды, особенности продвижения и поведения потребителей на интересующем рынке. Для малого и среднего бизнеса доступна возможность оформить индивидуальное комплексное маркетинговое исследование "Анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой ЦПЭ". Эта услуга позволит сэкономить до 80% стоимости работ - оплату возьмет на себя государство.Услуга "Исследование по выбору страны поставки" познакомит компании с мировыми тенденциями, они получат рекомендации по выбору зарубежных рынков - топ-5 наиболее подходящих направлений экспорта с учетом логистических особенностей."Необходимо первичное исследование розницы? Тогда стоит обратиться за услугой "Полевое исследование зарубежного розничного рынка", которая позволит получить систематизированную маркетинговую информацию по выбранной стране. Объем исследования зависит от потребностей экспортера и может включать в себя анализ рынка, цены на прилавках, применение метода "Тайный покупатель", личные интервью с покупателями, интервью с менеджерами товарных категорий для сбора ценной отраслевой информации", - рассказали в РЭЦ.Для экспортеров, которым нужно получить информацию об условиях доступа на рынок, есть услуга "Справка по условиям доступа на внешние рынки". Отчет содержит актуальные данные о существующих барьерах, тарифах и прочих условиях выхода на конкретный рынок.Чтобы заказать маркетинговые аналитические услуги b2b-маркетплейса "Профессионалы экспорта", необходимо зайти в каталог услуг на главной странице цифровой платформы "Мой экспорт" и выбрать вкладку "Аналитические отчеты и исследования", а затем - "Маркетинговые исследования". Ознакомиться со стандартами оказания услуг можно на портале "Мой экспорт".

https://ria.ru/20230630/zayavki-1881435209.html

https://ria.ru/20230623/prodvizhenie-1879974193.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика