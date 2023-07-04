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"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского - РИА Новости, 04.07.2023
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20:33 04.07.2023 (обновлено: 22:17 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского - РИА Новости, 04.07.2023
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского
Продолжение атак ВСУ будет "кровавым" для Украины, заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер, его слова приводит Handelsblatt. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:33
2023-07-04T22:17
политика
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вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продолжение атак ВСУ будет "кровавым" для Украины, заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер, его слова приводит Handelsblatt.&quot;Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет кровавым&quot;, — спрогнозировал офицер.По его словам, мины, установленные российской армией перед укрепленными позициями, не позволяют украинским силам продвинуться, для этого нужно специальное оборудование.Ситуацию осложняет и превосходство ВКС в воздухе, с которыми ВСУ не смогут конкурировать без довооружения своей авиации.Ранее президент Владимир Путин сообщил о провале контрнаступления украинских войск. Он отметил, что все попытки Киева прорвать укрепления не увенчались успехом ни на одном из направлений. Как подчеркнул глава государства, это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективностью отечественных вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html
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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир путин
Политика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского

Генерал ВС США Миллер: дальнейшее контрнаступление ВСУ будет кровавым для Киева

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продолжение атак ВСУ будет "кровавым" для Украины, заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер, его слова приводит Handelsblatt.
«

"Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет кровавым", — спрогнозировал офицер.

По его словам, мины, установленные российской армией перед укрепленными позициями, не позволяют украинским силам продвинуться, для этого нужно специальное оборудование.
Ситуацию осложняет и превосходство ВКС в воздухе, с которыми ВСУ не смогут конкурировать без довооружения своей авиации.
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Вчера, 19:03
Ранее президент Владимир Путин сообщил о провале контрнаступления украинских войск. Он отметил, что все попытки Киева прорвать укрепления не увенчались успехом ни на одном из направлений. Как подчеркнул глава государства, это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективностью отечественных вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВладимир Путин
 
 
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