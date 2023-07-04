https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html

"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского

"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского - РИА Новости, 04.07.2023

"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского

Продолжение атак ВСУ будет "кровавым" для Украины, заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер, его слова приводит Handelsblatt. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:33

2023-07-04T20:33

2023-07-04T22:17

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продолжение атак ВСУ будет "кровавым" для Украины, заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер, его слова приводит Handelsblatt."Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет кровавым", — спрогнозировал офицер.По его словам, мины, установленные российской армией перед укрепленными позициями, не позволяют украинским силам продвинуться, для этого нужно специальное оборудование.Ситуацию осложняет и превосходство ВКС в воздухе, с которыми ВСУ не смогут конкурировать без довооружения своей авиации.Ранее президент Владимир Путин сообщил о провале контрнаступления украинских войск. Он отметил, что все попытки Киева прорвать укрепления не увенчались успехом ни на одном из направлений. Как подчеркнул глава государства, это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективностью отечественных вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html

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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир путин