https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского - РИА Новости, 04.07.2023
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского
Продолжение атак ВСУ будет "кровавым" для Украины, заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер, его слова приводит Handelsblatt. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:33
2023-07-04T20:33
2023-07-04T22:17
политика
украина
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продолжение атак ВСУ будет "кровавым" для Украины, заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер, его слова приводит Handelsblatt."Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет кровавым", — спрогнозировал офицер.По его словам, мины, установленные российской армией перед укрепленными позициями, не позволяют украинским силам продвинуться, для этого нужно специальное оборудование.Ситуацию осложняет и превосходство ВКС в воздухе, с которыми ВСУ не смогут конкурировать без довооружения своей авиации.Ранее президент Владимир Путин сообщил о провале контрнаступления украинских войск. Он отметил, что все попытки Киева прорвать укрепления не увенчались успехом ни на одном из направлений. Как подчеркнул глава государства, это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективностью отечественных вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html
https://ria.ru/20230704/ssha-1882219365.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f935da7b7db93df632afdfadaefac133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир путин
Политика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского
Генерал ВС США Миллер: дальнейшее контрнаступление ВСУ будет кровавым для Киева