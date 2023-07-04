https://ria.ru/20230704/ukraina-1882219240.html

Украинский генерал заявил об усилении позиций на границе с Белоруссией

Украинский генерал заявил об усилении позиций на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.07.2023

Украинский генерал заявил об усилении позиций на границе с Белоруссией

Украина личным составом и техникой усиливает позиции на границе с Белоруссией в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, сообщил командующий украинскими... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:50

2023-07-04T17:50

2023-07-04T17:50

специальная военная операция на украине

белоруссия

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сергей наев

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украина личным составом и техникой усиливает позиции на границе с Белоруссией в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, сообщил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в телеграм-канале. "В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства, как личным составом, так и боевой техникой", - написал Наев. Он уточнил, что на границе круглосуточно строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны. Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, украина, сергей наев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, запорожская аэс, россия