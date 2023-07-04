https://ria.ru/20230704/ukraina-1882219240.html
Украинский генерал заявил об усилении позиций на границе с Белоруссией
Украинский генерал заявил об усилении позиций на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.07.2023
Украинский генерал заявил об усилении позиций на границе с Белоруссией
Украина личным составом и техникой усиливает позиции на границе с Белоруссией в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, сообщил командующий украинскими... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:50
2023-07-04T17:50
2023-07-04T17:50
специальная военная операция на украине
белоруссия
в мире
украина
сергей наев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
запорожская аэс
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украина личным составом и техникой усиливает позиции на границе с Белоруссией в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, сообщил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в телеграм-канале. "В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства, как личным составом, так и боевой техникой", - написал Наев. Он уточнил, что на границе круглосуточно строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны. Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинский генерал заявил об усилении позиций на границе с Белоруссией
Украинский генерал Наев заявил об усилении границы с Белоруссией из-за ситуации на ЗАЭС