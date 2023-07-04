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Американский офицер предрек исчезновение НАТО из-за Украины - РИА Новости, 04.07.2023
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11:24 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882083461.html
Американский офицер предрек исчезновение НАТО из-за Украины
Американский офицер предрек исчезновение НАТО из-за Украины - РИА Новости, 04.07.2023
Американский офицер предрек исчезновение НАТО из-за Украины
Североатлантический альянс может не выдержать опосредованного конфликта с Россией на Украине, заявил в беседе с журналистом Джеймсом Патриком экс-советник... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:24
2023-07-04T11:24
в мире
украина
россия
европа
нато
пентагон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс может не выдержать опосредованного конфликта с Россией на Украине, заявил в беседе с журналистом Джеймсом Патриком экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По словам офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада."Я не думаю, что НАТО переживет это, я думаю, что европейцы выйдут из кризиса с новыми правительствами, я не знаю, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но я думаю, что правительства в Европе сменятся, вы увидите появление новых лидеров, и их отношение будет таким: "Почему мы вообще должны слушать американцев?" — заявил Макгрегор.В субботу экс-советник Пентагона заявил, что Вашингтон продолжает давить на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление ВСУ не удается.
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в мире, украина, россия, европа, нато, пентагон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Европа, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины
Американский офицер предрек исчезновение НАТО из-за Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО не переживет украинский кризис

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс может не выдержать опосредованного конфликта с Россией на Украине, заявил в беседе с журналистом Джеймсом Патриком экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По словам офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада.
«
"Я не думаю, что НАТО переживет это, я думаю, что европейцы выйдут из кризиса с новыми правительствами, я не знаю, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но я думаю, что правительства в Европе сменятся, вы увидите появление новых лидеров, и их отношение будет таким: "Почему мы вообще должны слушать американцев?" — заявил Макгрегор.
В субботу экс-советник Пентагона заявил, что Вашингтон продолжает давить на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление ВСУ не удается.
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