https://ria.ru/20230704/ukraina-1882083461.html

Американский офицер предрек исчезновение НАТО из-за Украины

Американский офицер предрек исчезновение НАТО из-за Украины - РИА Новости, 04.07.2023

Американский офицер предрек исчезновение НАТО из-за Украины

Североатлантический альянс может не выдержать опосредованного конфликта с Россией на Украине, заявил в беседе с журналистом Джеймсом Патриком экс-советник... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:24

2023-07-04T11:24

2023-07-04T11:24

в мире

украина

россия

европа

нато

пентагон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс может не выдержать опосредованного конфликта с Россией на Украине, заявил в беседе с журналистом Джеймсом Патриком экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По словам офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада."Я не думаю, что НАТО переживет это, я думаю, что европейцы выйдут из кризиса с новыми правительствами, я не знаю, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но я думаю, что правительства в Европе сменятся, вы увидите появление новых лидеров, и их отношение будет таким: "Почему мы вообще должны слушать американцев?" — заявил Макгрегор.В субботу экс-советник Пентагона заявил, что Вашингтон продолжает давить на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление ВСУ не удается.

https://ria.ru/20230704/gibel-1882063324.html

украина

россия

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Ольга Матыс

в мире, украина, россия, европа, нато, пентагон, вооруженные силы украины