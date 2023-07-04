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Аргентинский журналист заявил, что ВСУ оставляют на позициях наркотики - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 04.07.2023 (обновлено: 06:43 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882045430.html
Аргентинский журналист заявил, что ВСУ оставляют на позициях наркотики
Аргентинский журналист заявил, что ВСУ оставляют на позициях наркотики - РИА Новости, 04.07.2023
Аргентинский журналист заявил, что ВСУ оставляют на позициях наркотики
Украинские военные, сдавая позиции, оставляют много свидетельств употребления наркотиков и алкоголя, сообщил РИА Новости аргентинский журналист, создатель... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:05
2023-07-04T06:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
луганск
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл – РИА Новости. Украинские военные, сдавая позиции, оставляют много свидетельств употребления наркотиков и алкоголя, сообщил РИА Новости аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо. Он, в отличие от большинства иностранных корреспондентов, поехал освещать конфликт на Украине не в Киев, а в Луганск. За несколько недель Сальгадо снял мини-сериал из шести частей, получивший название "Танго свободы в Луганске" (Tango de libertad en Lugansk). Это свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года. "В местах, откуда уходят украинцы, они оставляют все. Я входил с камерой в такие места. Первое (что бросается в глаза – ред.) – это (свидетельства) употребления большого количества наркотиков и алкоголя, все заполнено шприцами", - сказал он. В местах, которые украинцы использовали как бункеры и проводили много времени, они оставили много надписей на стенах, рассказывает журналист. "Было очень много записей на английском, видимо, оставленных наемниками. Но если вы меня спросите, какой символ повторялся чаще всего, то это нацистская свастика и 14/88 (националистическая и экстремистская символика – ред.)", - сказал Сальгадо. Помимо бутылок, противогазов, амуниции, оружия и одежды, военные ставят ловушки – мины, из-за которых погибает много гражданских, добавил журналист. "Мы зашли на территорию одного из университетов, который украинцы использовали как бункер, и я был на расстоянии 30 сантиметров от мины. Я ее не видел. Один из тех, кто был со мной крикнул мне на русском, но я его понял и замер. "Посмотри, что рядом с тобой", - сказал он"… Мы это место, уходя, обнесли камнями в предупреждение другим", - добавил журналист.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882039330.html
https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html
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в мире, украина, киев, луганск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Луганск
Аргентинский журналист заявил, что ВСУ оставляют на позициях наркотики

Аргентинский журналист Сальгадо рассказал, что ВСУ оставляют на позициях наркотики

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл – РИА Новости. Украинские военные, сдавая позиции, оставляют много свидетельств употребления наркотиков и алкоголя, сообщил РИА Новости аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо.
Он, в отличие от большинства иностранных корреспондентов, поехал освещать конфликт на Украине не в Киев, а в Луганск. За несколько недель Сальгадо снял мини-сериал из шести частей, получивший название "Танго свободы в Луганске" (Tango de libertad en Lugansk). Это свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года.
Здание детского сада, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Аргентинский журналист рассказал, как ВСУ бомбили дома с детьми
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"В местах, откуда уходят украинцы, они оставляют все. Я входил с камерой в такие места. Первое (что бросается в глаза – ред.) – это (свидетельства) употребления большого количества наркотиков и алкоголя, все заполнено шприцами", - сказал он.
В местах, которые украинцы использовали как бункеры и проводили много времени, они оставили много надписей на стенах, рассказывает журналист. "Было очень много записей на английском, видимо, оставленных наемниками. Но если вы меня спросите, какой символ повторялся чаще всего, то это нацистская свастика и 14/88 (националистическая и экстремистская символика – ред.)", - сказал Сальгадо.
Помимо бутылок, противогазов, амуниции, оружия и одежды, военные ставят ловушки – мины, из-за которых погибает много гражданских, добавил журналист.
"Мы зашли на территорию одного из университетов, который украинцы использовали как бункер, и я был на расстоянии 30 сантиметров от мины. Я ее не видел. Один из тех, кто был со мной крикнул мне на русском, но я его понял и замер. "Посмотри, что рядом с тобой", - сказал он"… Мы это место, уходя, обнесли камнями в предупреждение другим", - добавил журналист.
СБУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах
4 апреля, 04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЛуганск
 
 
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