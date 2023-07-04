https://ria.ru/20230704/ukraina-1882040334.html

Раскрыты документы о подготовке украинских летчиков к борьбе с Россией

Раскрыты документы о подготовке украинских летчиков к борьбе с Россией - РИА Новости, 04.07.2023

Раскрыты документы о подготовке украинских летчиков к борьбе с Россией

В 2019 году на Украине полным ходом шла подготовка военных летчиков к началу боевых действий с Россией. Об этом свидетельствуют документы, касающиеся подготовки РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T03:40

2023-07-04T03:40

2023-07-04T06:48

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 июл — РИА Новости. В 2019 году на Украине полным ходом шла подготовка военных летчиков к началу боевых действий с Россией. Об этом свидетельствуют документы, касающиеся подготовки военных летчиков в Харьковской академии ПВО, попавшие в распоряжении РИА Новости. Один из материалов — магистерская диссертация выпускника лётного факультета Харьковской академии ПВО Минобороны Украины лейтенанта Станислава Сороколата "Методика штурманских расчетов по обеспечению специального боевого полета подразделений транспортной авиации на десантирование тактического воздушного десанта посадочным способом в зоне проведения локального военного конфликта (АТО, ООС)". "Анализ применения авиации в боевых действиях показывает, что наибольшую опасность для Вооруженных Сил Украины будет представлять собой, со всех сторон, именно авиационная группировка противника, и только воздушные силы способны нанести этой группировке поражение в такой степени, что заставит противника отказаться от своих намерений", — пишет Сороколат в преамбуле своей диссертации, датированной октябрем 2019 года.ЛНР и ДНР, объявившие о своей независимости в 2014 году, авиационной группировкой не располагали и не располагают до сих пор, напротив, Киев использовал свою авиацию для бомбардировок мирных городов Донбасса.Далее Сороколат, подводя обоснование своей диссертации, указывает прямым тестом на подготовку украинской авиации к началу боевых действий."Для развития успеха своих войск в современных операциях, в условиях динамичной и меняющейся оперативно-тактической обстановки, важное значение приобретает обеспечение маневра войск и непосредственного их всестороннего обеспечения. Только транспортная авиация способна к началу и с начала боевых действий осуществить перевозку войск, вооружения, боеприпасов и других материальных средств, десантирование воздушных десантов, поставку им вооружения, боеприпасов и других материальных средств", — написал украинский летчик.Для обозначения противника при будущих военных действиях Сороколат использует условное обозначение "желтые" и поясняет, что "желтые" — условное наименование страны противника, территория которой совпадает с территорией Российской Федерации", соответственно, для Украины в документе используется обозначение "синие". "Воздушные силы являются единственным видом ВС Украины, способным нанести противнику огневое поражение на всю глубину его оперативного построения", — делает вывод автор диссертации. В документе приводятся данные о подготовке "синих" (украинской армии) к эскалации в Донбассе, начавшейся во второй половине 2019 года. "Синие "в течение второй половины 2019 года с целью подчинения единому командованию разнородных сил, которые были привлечены к проведению боевых действий, провели реорганизацию и создали единый орган управления ООС (Операция объединённых сил, командный пункт находится в Краматорске) с подчинением ему трех оперативно-тактических командований:" Север", "Восток" и "Юг"", — пишет Сороколат. Он отмечает, что в этот период "военно-морские силы (командование морской пехоты; морское командование "Юг"; военно-морские базы "Юг", "Восток"; части непосредственного подчинения) ведут разведку в пределах Черноморской, Азовской морских операционных зон. Выполняют плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки в пунктах постоянной дислокации, полигонах и учебных центрах; Десантно-штурмовые войска осуществляют плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки в ходе которых основное внимание уделяют ведению рейдовых, десантно-штурмовых действий и действий воздушных десантов". Автор документа приводит данные об изменении оперативной обстановки и подготовке "синих" (Украины) к ведению активных боевых действий в Донбассе по состоянию на 5 октября 2019 года. Первого октября того же года Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе. Зеленский тогда заявил о достижении договоренности о начале разведения войск и добавил, что верит в разведение войск в Петровском и Золотом. Отвод ВСУ и ополченцев из Петровского и Золотого запланировали на 7 октября, но Киев не выполнил свою часть договоренности, а власти ДНР зафиксировали в этот день обострение по всей линии соприкосновения в Донбассе. В этот же день Золотое заняли боевики батальона "Азов"*. Украинский летчик отметил в документе, что с 6 по 7 октября 2019 года Генштаб "синих" (Украины) проводил усиление группировки войск, задействованной в ООС (операции объединенных сил), готовясь к эскалации. "Для выполнения задач десантирования войск до 07.10.19 планируется перебазировать одну авиационную эскадрилью самолетов Ан-26 на аэродром Запорожье из состава 27 бригады транспортной авиации и задействовать одну эскадрилью самолетов Ил-76МД с аэродрома Мелитополь из состава 37 бригады транспортной авиации… Для авиационной поддержки войск до 07.10.19 планируется перебазировать: на аэродромы Бердянск и Днепр по эскадрилье самолетов Су-25 из состава 517 бригады ТА", — говорится в документе. Именно 7 октября 2019 года, согласно данным, указанным в документе, украинские вооруженные формирования пришли в состояние полной боевой готовности. "Все воинские части, задействованные в операции ОС (Объединенных сил) до 22.00 7.10.2019 из мест постоянной дислокации планируется вывести в районы сосредоточения планами командующего ООС и планами командующих ОК, выполнить меры маскировки и привести в состояние боевой готовности "военная угроза", — сказано в документе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230630/aviatsiya-1881441716.html

https://ria.ru/20230704/kuleba-1882033220.html

https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html

https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html

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украина, донбасс, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире