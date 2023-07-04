https://ria.ru/20230704/ukraina-1882039330.html

Аргентинский журналист рассказал, как ВСУ бомбили дома с детьми

Аргентинский журналист рассказал, как ВСУ бомбили дома с детьми - РИА Новости, 04.07.2023

Аргентинский журналист рассказал, как ВСУ бомбили дома с детьми

Украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети, сообщил РИА Новости аргентинский журналист, создатель... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T03:05

2023-07-04T03:05

2023-07-04T03:14

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл — РИА Новости. Украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети, сообщил РИА Новости аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо.Сальгадо, в отличие от большинства иностранных корреспондентов, поехал освещать конфликт на Украине не в Киев, а в Луганск. За несколько недель Сальгадо снял мини-сериал из шести частей, получивший название "Танго свободы в Луганске" (Tango de libertad en Lugansk). Это свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года."Я часто видел на домах, которые находились в зоне бомбежки, таблички с надписью "Дети". Это было одним из способов сказать — "не бомбите, потому что в этом доме дети". Но дом все равно был разрушен", — отметил Сальгадо, подчеркнув, что детская тема оказалась для него самой тяжелой во время работы над фильмом.По его словам, "кто-то представляет, что в такой ситуации будет уважение к детству, но его нет". "Между 2014 и 2022 годами люди (в Донбассе) хоронили своих детей и родителей во дворах, потому что не было возможности идти в морг, хоронить на кладбище... В 2022 году начали процесс эксгумации тел. И это очень сложный момент. Многие погибшие — это дети", — добавил журналист.В фильме он разговаривает с Анной Сорокой, которая координирует поиск погибших детей, собирает о них информацию, записывает их истории. По мнению Сальгадо, эта работа крайне важна, в том числе для дальнейших политических действий.

https://ria.ru/20230630/prestupleniya-1881460011.html

https://ria.ru/20230630/nakazanie-1881451070.html

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